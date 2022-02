Con un marcado tono opositor, con críticas directas al gobierno nacional y al Amba, el discurso de Juan Schiaretti en la apertura de la sesión legislativa dejó mucha tela para cortar. En tanto, por izquierda y derecha, el Gobernador fue interpelado en redes sociales y medios locales por referentes de la oposición en Córdoba.

Para el diputado nacional Rodrigo de Loredo, las palabras de Schiaretti sonaron a “un discurso de fin de ciclo”. “Nos deja la sensación que ya no tienen más nada que ofrecer”, dijo y explicó que “No hubo nuevas ideas ni entusiasmo por el futuro. Se repiten las promesas año tras año y siguen ausentes las respuestas concretas a las problemáticas estructurales que llevan años sin solución”, enfatizó de Loredo.

Agregó: “Fue un discurso cargado de victimización, con duras críticas a las políticas del gobierno nacional que no desligan la responsabilidad de Hacemos por Córdoba que hace casi 25 años que gobiernan una provincia estancada, con elevados niveles de pobreza, desigualdad, una enorme presión fiscal y sin prioridad social ni productiva”.

En un comunicado que hizo llegar a la presa sostuvo: “Hubo propuestas light sobre grandes temáticas que preocupan a los cordobeses, por ejemplo, en materia de viviendas vuelven a anunciar 10 mil viviendas para un déficit habitacional que alcanza a cerca de 260 mil hogares cordobeses, mientras aún esperamos que se concreten las 25 mil que se comprometieron a ejecutar en 2019”, agregó.

El Legislador del bloque Juntos UCR y Vicepresidente II de la Legislatura Provincial Dante Rossi expresó que el Gobernador Schiaretti se “aferra al relato de las obras y al enamoramiento del cemento”.

“Anuncia caminos, puentes, autovías, gasoductos y cloacas cuando la realidad es la Córdoba sin agua, con cortes de luz, cada vez más insegura, en el podio de los femicidios, con altísima deuda pública atada a moneda extranjera, sin mapa de bosques nativos y con baja calidad educativa”, dijo

El presidente de bloque de Juntos por el Cambio, Orlando Arduh, aseguró: “Nos encantaría vivir en la provincia que relató el gobernador Schiaretti: sin autocrítica, un lugar donde no hay problemas con la salud, la inseguridad; donde no hay pobres y donde lo malo es todo culpa del Gobierno Nacional y lo bueno todo mérito de ellos”. Arduh dijo que el gobernador habló “pensando en las elecciones del año próximo y no en los cordobeses''.

Hector Baldassi por su parte se quejó: “basta de relato. El gobernador habló de justicia social, pero en más de 20 años de gobierno del mismo signo político, Córdoba tiene un 46% de pobres en la provincia. #Córdoba

Marcelo Cossar fue otro de los que se manifestó via Twitter. Dijo que el gobernador "no dijo nada" en su discurso y fue repasando en un hilo algunos temas puntuales: "Prometen 100 escuelas y todavía estamos esperamos las 100 mil notebook que prometió en 2020. Prometen 10 mil viviendas, y aún no realizaron las 25 mil que prometieron en 2019. Le recuerdo, el déficit habitacional es de 270 mil", dijo.

Luciana Echeverria, legisladora por el MST, dijo: "¿De qué justicia social habla Schiaretti que gobierna hace años una provincia donde más de la mitad de los pibes y pibas no tienen para comer todos los días?"