Familiares y amigos de Víctor Gustavo Calderón (21), el joven asesinado a balazos en barrio La Toma a mediados de febrero pasado, pidieron justicia por el homicidio de la víctima, en una ruidosa protesta frente al edificio de Tribunales II de la ciudad de Córdoba.

En la manifestación, de la que también participaron integrantes de partidos de izquierda y movimientos sociales, la viuda de Calderón sostuvo que "estamos pidiendo que el policía Paglino -investigado por el brutal homicidio- vaya preso, porque él está en su casa con su familia y la única respuesta de la fiscalía es que fue quitado del cargo de policía, que no está trabajando nomás.

En diálogo con Radio Universidad, Milagros Mendoza reiteró que para la familia de Calderón su asesinato "fue otro caso de gatillo fácil contra un chico". "Nosotros venimos a pedir que se acabe el gatillo fácil. No es el caso de Gustavo solamente por lo que estamos acá", sostuvo.

Por otro lado, la joven negó que haya habido un enfrentamiento entre la víctima y la policía (como había indicado la fuerza) "porque mi pareja salió de mi casa sin arma y cuando mi cuñado lo levantó a mi pareja para llevarlo al hospital no había armas tiradas en el piso, y a nosotros nos hicieron allanamientos en mi casa para buscar el arma, así que no hubo enfrentamiento porque el policía (Franco Paglino) no está herido. No hubo intercambio de disparos", afirmó la mujer.

Por su parte, la abogada de la familia de Calderón, Mónica Pico, indicó que no están de acuerdo con la liberación del policía Paglino, quien fue detenido por unas horas por la fiscal Liliana Copello a cargo de la investigación, y puesto en libertad al poco tiempo.

La letrada subrayó que los familiares de la víctima pudieron constituirse en querellantes particulares luego de la liberación del policía acusado del brutal homicidio, no han tenido acceso al expediente ya que todavía Paglino no fue indagado, y "por ende la causa se encuentra en secreto de sumario" al cumplirse un mes del crimen.

Pico sostuvo que, según su punto de vista, el asesinato de Calderón "fue un caso más de gatillo fácil" por parte de la policía de Córdoba, "y más con los antecedentes de Franco Paglino", finalizó la abogada.

