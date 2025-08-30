Secundado por los principales referentes del Cordobesismo, este sábado por la mañana el exgobernador Juan Schiaretti encabezó la presentación de los candidatos y candidatas a diputados por Córdoba del frente Provincias Unidas, que él mismo encabeza.

De cara a los comicios del próximo 26 de octubre, en el escenario montado en el Hotel Quorum acompañaron a Schiaretti el actual gobernador de la provincia, Martín Llaryora, y el intendente de la ciudad capital, Daniel Passerini.

Junto a ellos se fueron presentando los integrantes de uno de los dieciocho espacios que competirán por nuestra provincia en la contienda electoral legislativa.

La lista completa de Provincias Unidas:

1. Juan Schiaretti

2. Carolina Basualdo

3. Miguel Siciliano

4. Laura Jure

5. Ignacio García Aresca

6. Verónica Navarro

7. Juan Manuel Llamosas

8. María Eugenia Romero

9. Emiliano Paredes

Casa Radical

Pasado el mediodía fue el turno de la Unión Cívica Radical (UCR), que tuvo a Ramón Mestre como figura central, ya que él encabezará la histórica lista 3 con la que se presentará a la contienda electoral el histórico partido.

En la previa, el exintendente de la ciudad capital hizo público el apoyo que recibió por parte de dos dirigentes de peso a nivel nacional: el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge.

Tercer turno

Por último, La Libertad Avanza, comandada por Gonzalo Roca, realizará su acto a las 17:00 en el Jardín Botánico. El oficialismo llega a la contienda electoral también tras idas y vueltas por la conformación de las listas.

Finalmente primó la postura de Karina Milei y su armador cordobés Gabriel Bornoroni, y la lista quedó conformada por libertarios puros.