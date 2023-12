De acuerdo a los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de las pruebas Pisa realizadas en 2022, más de la mitad de los estudiantes de 15 años de Córdoba y Argentina, no lograron alcanzar el “nivel básico” en Matemática, Lectura y Ciencias.

La muestra nacional abarcó más de 12 mil alumnos de 15 años que asisten a más de 460 escuelas y también hubo muestras específicas de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Los resultados marcan que en el país, sólo el 27% de los estudiantes secundarios alcanzan o superan el nivel 2 de desempeño, considerado como básico, o lo que equivale a decir que el 73% no alcanzó ese nivel, para el cual deben poder representar matemáticamente una situación problemática simple, como por ejemplo convertir precios en una moneda diferente a la propia o calcular distancias a través de dos rutas alternativas.

En Matemática, el puntaje obtenido llegó a los 378 puntos, ubicando al país en el puesto 66 entre los 81 países evaluados, lo que representa casi 100 puntos menos de lo que obtienen, en promedio, los países que integran la OCDE, que es de 472 puntos.

El otro dato es que en Lectura y Ciencias, la mitad de los estudiantes secundarios argentinos no lograron el estándar mínimo de desempeño.

En Lectura, obtuvieron 401 puntos, lo que ubica a la Argentina en el puesto 58 entre 81 países que realizan la prueba, mientras que en Ciencias lograron un puntaje promedio de 406, ubicándose en el puesto 60 de 81 participantes.

Según el informe sobre ¿Cómo le fue a la Argentina en las pruebas PISA 2022?, elaborado por la organización Argentinos por la Educación, en Lectura, el 54,4% de los estudiantes está por debajo del Nivel 2 de desempeño, considerado el mínimo. Para la OCDE, el promedio de estudiantes por debajo del nivel 2 es 26,3%.

El otro dato llamativo es que en Lectura, Argentina tiene apenas un 1% de alumnos en los niveles más altos (5 y 6) cuando para la OCDE, ese promedio llega al 7,2%.

En lo referido a Ciencias, sucede otro tanto. El 53,9% de los estudiantes se ubica por debajo del Nivel 2 de desempeño, considerado mínimo. Para la OCDE, el promedio de estudiantes ​por debajo del nivel 2 ​ es 24,5%. Por otro lado, Argentina tiene apenas un 0,5% de alumnos en los niveles más altos (5 y 6); para la OCDE, el promedio es 7,5%.

Las pruebas Pisa poseen 6 niveles de desempeño (el más bajo es el 1) y en la última edición, que se realizó de manera digital, el foco principal estuvo puesto en Matemática, donde el desempeño fue muy pobre dentro del universo de adolescentes argentinos evaluados.

A pesar de los bajos desempeños, los números se mantienen estables en comparación con la última prueba realizada en el año 2018, lo que si bien no muestra caídas significativas, tampoco mostró mejora alguna

Cómo le fue a Córdoba

Si bien los resultados publicados por la OCDE, muestran algunos números mejores en Córdoba que los registrados en promedio a nivel país, las diferencias no son significativas. En las pruebas de Matemática, los estudiantes cordobeses evaluados lograron 394 puntos, es decir 16 puntos más que el promedio nacional que fue de 378.

Otro tanto ocurrió en las evaluaciones de Lectura con 419 puntos contra los 401 del promedio nacional y en Ciencias, donde el puntaje alcanzado llegó a los 422 puntos, 16 puntos por encima del puntaje a nivel país.

Según las conclusiones del informe de la OCDE sobre los resultados de las pruebas PISA, la caída en los niveles es un fenómeno global. Los números muestran “una caída sin precedentes”, señalan. El rendimiento medio en los países de la OCDE cayó 15 puntos en Matemática y 10 puntos en Lectura.

Para justificar esta situación, se recuestan en el impacto que tuvo la pandemia en el 2020 y parte del 2021. No obstante, afirman que la caída en los procesos de aprendizaje son una tendencia a largo plazo, ya que los niveles bajos se registran desde hace 10 años.

Sin embargo, para Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés (UdeSA), aquí se presenta “una paradoja, que tiene un carácter positivo”. El académico señala que “congruente con el resultado de las pruebas Aprender 2022, que –tras la caída en 2021– mostraron que se logró sostener los niveles de aprendizaje previos a la pandemia”.

Ranking en América Latina

En Matemática, Chile se ubica en el primer puesto con 412 puntos, seguido por Uruguay (409), México (395), Perú (391), Costa Rica (385), Colombia (383), Brasil (379) y Argentina aparece en el octavo lugar (378).

Le siguen en orden decreciente, Panamá (357), Guatemala (344), El Salvador (343), República Dominicana (339) y Paraguay (338).

En Lectura, Argentina también se ubica en el 8vo puesto, mientras que en Ciencias está en 7mo lugar, 3 puntos por encima de Brasil.

Ranking mundial

Singapur ocupa el primer lugar a nivel mundial con 575 puntos, seguido por las regiones chinas de Macao (552), Taipei (547) y Hong Kong (540), y luego Japón (536) y Corea (527). En séptimo lugar se ubica con Estonia (510), Suiza (508), Canadá (49)7 y Países Bajos (493).

Según el informe de la OCDE, solo cuatro países y economías están resistiendo esta tendencia de declive a largo plazo: Colombia, Macao (China), Perú y Qatar. Sus resultados han mejorado en promedio en las tres materias durante todo el período que han participado en PISA. Otros cuatro países (Israel, República de Moldavia, Singapur y Türkiye) han mejorado en dos de cada tres materias.

Otras conclusiones

El resumen del informe brinda otros detalles a tener en cuenta tras los resultados de las evaluaciones en diferentes países.

-Los estudiantes socioeconómicamente favorecidos obtuvieron 93 puntos más en matemáticas que los estudiantes desfavorecidos en promedio en los países de la OCDE. La brecha de desempeño atribuida al estatus socioeconómico de los estudiantes es superior a 93 puntos en 22 países o economías y 50 puntos o menos en 13 países o economías.

-Los niños superaron a las niñas en matemáticas por nueve puntos y las niñas superaron a los niños en lectura por 24 puntos en promedio en los países de la OCDE. En ciencias, la diferencia de rendimiento entre niños y niñas no es significativa.

-Un promedio del 8% de los estudiantes en el área de la OCDE informaron no haber comido al menos una vez a la semana en los últimos 30 días porque no había suficiente dinero para comprar alimentos. En 18 países/economías, más del 20% de los estudiantes informaron que no podían permitirse comer al menos una vez a la semana.

-La brecha socioeconómica en el rendimiento en matemáticas no cambió entre 2018 y 2022 en 51 de los 68 países/economías con datos de PISA disponibles; se amplió en 12 países/economías y se redujo en cinco (Argentina, Chile, Filipinas, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos).

-La brecha de género en el rendimiento en matemáticas no cambió entre 2018 y 2022 en la mayoría de los países/economías (57 de los 72 con datos comparables); se amplió en 11 países/economías y se redujo en cuatro (Albania, Bakú [Azerbaiyán], Colombia y Montenegro).

-En 16 de los 81 países/economías que participaron en PISA 2022, más del 10% de los estudiantes alcanzaron el nivel 5 o 6 de competencia, lo que significa que tienen un alto rendimiento: entienden que un problema es de naturaleza cuantitativa y pueden formular modelos matemáticos complejos para resolverlo. él. Por el contrario, menos del 5% de los estudiantes tienen un alto rendimiento en 42 países/economías.

Fuentes: Informe de la OCDE de los resultados de las pruebas PISA e Infobae