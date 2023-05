La candidada a vicegobernadora, Myrian Prunotto, dijo que le costó “un trabajo arduo” llegar a ocupar ese lugar, que, casualmente, no le fue ofrecido por el partido al que pertenece, la Unión Cívica Radical, sino por el peronismo de Córdoba.

En diálogo con Radio Universidad, la compañera de Martín Llaryora sostuvo que, a pesar de no ser feminista activista “me ha pasado en el largo de estos años que siempre yo era la mujer ‘de’ o sea, no tenía nombre propio y la verdad que eso me pesaba mucho porque todo lo que había conseguido siempre había sido por mi capacidad, por el empuje que yo le había puesto y no por ser la mujer ‘de’”, señaló Prunotto.

En ese marco, y lanzando una solapada crítica al radicalismo, subrayó que “es por eso que encontré dentro de Hacemos Unidos por Córdoba, en realidad con Martín Llaryora, que él siempre me trató como una par de igual a igual y me dio el lugar para para participar, para ver los proyectos…”, dijo la intendenta de Juárez Celman, agregando que “costó llegar pero había que encontrar el lugar donde una podía trabajar con mayor comodidad”.

Prunotto sostuvo que esta nueva alianza con el peronismo, es “una construcción que para trabajar por los cordobeses”.

Respecto de cuál va a ser el eje de su discurso en la tarde de este martes, cuando a las 19 se haga la presentación de todos los candidatos en un acto encabezado por Juan Schiaretti, Prunotto sostuvo:" creo que que va a ser lo que salga en ese momento, con la tranquilidad que me da que el lugar que estoy ocupando es porque realmente me lo he ganado y sirve para todo el espacio".

Según dijo la candidata, el espacio creado para enfrentar los comicios del próximo 25 de junio no es sólo una alianza electoral: “Estoy segura que va a ser una coalición de gobierno. Nuestro compromiso va a ser que nos vamos a acompañar en los próximos 4 años, no vamos a apoyar unos con otros para trabajar por cada uno de los cordobeses”, subrayó.

Prunotto ponderó la actitud que dijo tiene Llaryora, de escuchar las críticas para tratar de mejorar. “Cuando nosotros hemos sido críticos con algunas cuestiones que estaban faltando el gobierno provincial, las escuchó y son los proyectos en los que estamos trabajando en este momento para cuando seamos gobierno a partir de diciembre del 23”.

“Esto va a ser una coalición de gobierno, no va a ser únicamente para ganar elecciones como han sido en otras ocasiones que, o llevaron a que los gobiernos se tengan que ir, o llevaron al fracaso porque en el momento después de gobernar, el radicalismo le ocupaba ningún lugar", remarcó la intendente de Juárez Celman.

Cuando le consultaron si se va a desafiliar del radicalismo, Prunotto contestó: “No, nunca, yo sigo siendo radical”, y agregó “si me desafilian a mí se van a quedar sin afiliados en el partido. No creo que se quiera quedar sin afiliados, ya le han hecho bastante daño", dijo y recordó que Antonio Ring fue candidato a vicegobernador con Luis Juez en 2011 contra de Oscar Aguad. “O sea que también tienen que pedir la desafiliación a él. En el 2019 también tuvimos a Juntos por el Cambio en contra de Ramón Mestre; también le tendrían que pedir la desafiliación a toda la lista. Se van a quedar sin afiliados, no creo que hagan eso”, dijo la intendente.

A quién apoyará Prunotto en la elección presidencial

La intendente dijo que, cuando concretaron la alianza con Llaryora, quedaron en que tenían libertad de acción para apoyar al candidato que cada uno desee en las presidenciales de octubre próximo. “Después nosotros decidiremos cómo radicalismo auténtico a quién vamos a acompañar. Si no acordamos a quién acompañar, tendrá también libertad de acción cada uno”.

“Ahora vos me preguntás personalmente a mí, yo siempre lo dije y hasta antes de la coalición, que a mí me parece una una fórmula hermosa, (Facundo) Manes- Schiaretti”, reveló Prunotto. Tendríamos a una persona de gestión como Juan Schiaretti, con conocimiento, que tiene la mirada de lo productivo, la relación con el campo bien federal, acompañado con una persona como Manes que trabaja en la innovación, en la educación o nuevas tecnologías. O sea, me parecía que era como que es el combo perfecto, es lo que a mí me gusta", señaló la candidata a vicegobernadora.

No obstante, la intendente remarcó que falta mucho todavía para las elecciones presidenciales, y señaló que por ahora “nos vamos a dedicar a la campaña provincial”. “Vamos paso a paso”, concluyó.

