Udine será sede del reinicio de la temporada europea y el primer título continental de la nueva temporada. PSG y Tottenham chocan este miércoles desde las 16, en el Stadio Friuli, por la Supercopa de Europa 2025.

Será un choque entre el campeón de la Champions League y el ganador de la Europa League, con la presencia estelar de Cristian “Cuti” Romero en la zaga de los Spurs.

El PSG llega como el más pesado, tras ser campeón de Europa. El conjunto de Luis Enrique, levantó por primera vez la UEFA Champions League y tuvo un gran paso por el Mundial de Clubes, cayó en la final frente a Chelsea.

En la vereda del frente, Tottenham llega como el campeon la Europa League y con la ambición de un nuevo DT. Es que el club decidió poner fin al ciclo de Ange Postecoglou y contratar a Thomas Frank, de destacado trabajo en Brentford.

Probables formaciones

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Djed Spence; Yves Bissouma, Joao Palhinha; Brennan Johnson, Pape Matar Sarr, Mohammed Kudus y Richarlison. DT: Thomas Frank.

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Datos del partido