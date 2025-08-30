Puntual: la tormenta de Santa Rosa trajo abundantes precipitaciones a Córdoba

Más puntual que en muchas otras oportunidades, este sábado la tormenta de Santa Rosa se precipitó sobre Córdoba, incluso desde la tarde-noche del viernes, cuando varias localidades del interior provincial comenzaron a recibir, en distintas intensidades, una importante caída de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recordó que rige una alerta naranja para varias regiones de Córdoba, mientras que para la Capital la advertencia es amarilla.

Vale recordar que la alerta naranja implica lluvias y tormentas de variada intensidad, ocasionalmente con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

La Policía de Córdoba emitió un comunicado recomendando transitar con precaución, ya que se registran fuertes lluvias sobre distintas rutas provinciales.

El Observatorio Córdoba, en su reporte de las 9:00, dio cuenta del fuerte temporal, con viento del sector sudoeste a 10 km/h, humedad del 95% y una temperatura de 14,8 ºC.

El técnico en meteorología Rafael Dimarco, a través de su sitio @meteorafa, informó sobre la intensidad del anunciado episodio climático.

Por su parte, Defensa Civil de la Municipalidad alertó que “en toda la zona este de la ciudad podrían llegar a caer hasta ochenta milímetros”.

Las estimaciones meteorológicas prevén que lo más crudo de la tormenta ocurrirá durante las jornadas de sábado y domingo, y que las condiciones climáticas empezarán a mejorar paulatinamente a partir del próximo lunes.