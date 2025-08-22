Qué dice el pronóstico para el fin de semana en Córdoba

Que el camino de esta temporada está marcado por los vientos, no es novedad.

En ese camino, para este viernes se prevén ráfagas que superarían los 100 kilómetros por hora.

Llegando del sur, el fenómeno también hace descender el mercurio.

Una merma en la visibilidad en el territorio, y el incremento del riesgo de incendios, son consecuencias que se arrastran para la jornada.

Para toda la provincia de Córdoba, rige un “alerta amarillo”.

En el centro de la provincia, se espera una máxima de 18 grados.

Entre el sábado y domingo, el gran protagonista es el sol. El invierno muestra su buen costado.

Primero, con un mercurio que no se estira más allá de los 15º.

Después, creciendo de la mano del viento norte.