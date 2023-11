“Estoy sorprendido como todos”, comenzó diciendo el padre de Mauricio Mendoza, el joven detenido en un allanamiento realizado por orden de la Justicia Federal en el microcentro de la ciudad de Córdoba, por ser uno de los presuntos autores de las amenazas de muerte la esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini y a sus dos hijos.

Freddy Mendoza, que además es el encargado del edificio donde se hizo el operativo, señaló: “vinieron esta mañana los de la Policía Federal supuestamente por unos comentarios desafortunados. A mi hijo lo llevaron detenido y los comentarios desafortunados son referidos en contra del ministro (Sergio) Massa y debe ser contra el partido en realidad”, sostuvo el padre.

El hombre indicó que el joven no vive en el domicilio allanado, ubicado en calle Rivadavia 85, sino que “generalmente tiene otro domicilio, nada más que él trabaja acá en una oficina, junto a su madre, en un emprendimiento familiar entonces él sí o sí llegaba a las 9 de la mañana, pero está todo bien. Él no tiene nada que ocultar está bastante tranquilo, hay muchas cosas que se dicen por internet, por las redes sociales, pero yo lo conozco a mi hijo y sé quién es él y no sé si fue tanto el movimiento o lo que dijo para llegar a este extremo”, señaló Mendoza.

Cuando el periodista Gerardo Fornasaro le consultó si su hijo le habría enviado un mensaje amenazante vía WhatsApp a Galmarini, el hombre contestó que no tiene ni idea. “No nos permitieron hablar mucho con Mauricio”, indicó.

Respecto de lo que ocurrió en la mañana de este viernes, Mendoza sostuvo que su hijo se presentó normalmente, a las 9, como lo hace siempre. "La policía ya estaba desde las 6 de la mañana apostada en el ingreso del edificio. El edificio hace su apertura a las 8 de la mañana y bueno, en cuanto hicimos la apertura se arrimaron ellos y nos consultaron por ‘el señor Mauricio', dijo su padre.

Además, el hombre señaló que los efectivos le indicaron que Mauricio iba a ser alojado en la Alcaidía de la Policía Federal, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 493 de la ciudad Capital, y que estaría incomunicado por 48 horas hasta que haga su descargo ante la justicia.

Mendoza dijo desconocer si trasladarían a Mauricio a Buenos Aires: “Desconozco, la verdad no nos han podido dar mucha información. En principio creí que bueno, le tomaban los datos… mi hijo prácticamente se dedica a laburar, le gusta la música, no sé por qué entró en ese mundo de la política a veces es tan contagiosa y uno quiere dar su opinión o decir lo que siente”, sostuvo.

Por último, cuando le preguntaron si el joven pertenece alguna agrupación política, Mendoza lo negó. “No es militancia, nada más que para mí que lo hace por por entrar en el mundo, tal vez por divertirse, no sé, la verdad. Lo conozco él, bueno hace 29 años, y siempre fue un chico bastante excelente”, cerró el padre.

