Tras la difusión de un video que muestra un atemorizante vuelo de un aeronave sobre el cielo en pleno espacio protegido de la Quebrada del Condorito, los reclamos de organizaciones ambientales no se hicieron esperar.

La indignante escena ocurrió el sábado pasado cerca del mediodía, cuando un helicóptero ploteado con el logo de la empresa Dracma violó todas las normativas del Código Aeronáutico y atravesó en un vuelo rasante el espacio aéreo del Parque Nacional Quebrada del Condorito.

El vuelo, totalmente ilegal, alarmó a varias organizaciones que señalaron la imprudencia de la maniobra y el riesgo de supervivencia que esto supuso para los cóndores que allí habitan.

Gabriel Ramallo, de la Fundación Cóndor, es hijo de Fabián Ramallo, uno de los creadores del Parque Nacional e ideólogo de que allí se estableciera un espacio de conservación y protección de los cóndores.

Gabriel fue entrevistado en Ponete al Día y apuntó contra la irresponsabilidad de la maniobra del helicóptero al sobrevolar por un espacio aéreo restringido y las terribles consecuencias para la fauna local que se podrían haber generado.

Si bien destacó que no hubo que soportar consecuencias fatales, Ramallo hizo hincapié en el impacto negativo que el vuelo generó en las aves. “Lo que generó fue un enorme stress en los animales porque no saben cuando puede volver la amenaza”, afirmó Ramallo y señaló que “algunos volaron, otros se espantaron, pero por suerte no murió ninguno”.

“Que se meta un helicóptero ahí es surrealista, es una locura”, sostuvo Ramallo y resaltó la importancia de que este hecho se aclare y se tomen medidas ejemplares para que no vuelva a ocurrir.

Investigación judicial

La Administración de Parques Nacionales ya presentó una denuncia penal contra la empresa Dracma, aunque desde la firma afirmaron que la aeronave ya no les pertenece. La denuncia es para que se motorice una investigación para dilucidar si hubo un posible delito ambiental por este sobrevuelo ilegal.

Resta saber quien o quienes son los dueños de la aeronave y quien era el piloto que realizó este vuelo que violó las normativas del Código Aeronáutico y de la Ley de Parques Nacionales

La Quebrada, donde el cóndor es rey

El Parque, creado en 1996, fue la primer área protegida y el primer parque nacional de la Provincia. Además de la flora autóctona y los vestigios arqueológicos que conserva, la reserva es el principal lugar de refugio para los cóndores.

Dentro del Parque Nacional viven casi 400 ejemplares de esta majestuosa ave andina. Se trata de la colonia mas grande y numerosa de Latinoamérica. Proteger este espacio es de suma importancia ya que, en lugares como Colombia y Venezuela, el cóndor esta oficialmente extinto.