Quedó detenido por manejar en estado de ebriedad: tenía 1,35g de alcohol en sangre

La Policía de Córdoba detuvo a un hombre que conducía alcoholizado en un vehículo vinculado a un supuesto ilícito. El operativo se desarrolló alrededor de las 2:30 sobre Avenida Leandro Alem al 3500, en barrio Villa Azalais, donde los efectivos interceptaron un Ford Fiesta que fue secuestrado.

En el interior del automóvil los agentes hallaron una botella de bebida alcohólica y otros elementos. Se solicitó la presencia de la Policía Caminera para realizar el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado arrojó 1,35 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima del límite legal.

Tras la prueba, el hombre quedó aprehendido y fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación sobre su participación en el hecho que motivó la intervención.