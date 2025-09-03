La localidad de Quilino es la sede de una grave denuncia presentada en la madrugada del pasado lunes 1 de septiembre. Una médica de guardia advirtió que en el hospital municipal había medicamentos vencidos y que algunos habían sido suministrados.

La fiscal Analía Cepeda, a cargo de la fiscalía de Deán Funes, está a cargo de la causa y este miércoles explicó a Canal 10 que tras la denuncia se realizó un allanamiento en el nosocomio, ese mismo día a las 10 de la mañana.

En el operativo se secuestraron 15 bolsas de residuos patógenos y se corroboró la presencia de ampollas de anticoagulantes y broncoaspiradores vencidos que habrían sido aplicados recientemente.

“Las bolsas con restos patógenos están derivadas en Córdoba Capital al área de química legal”, explicó la fiscal. Están esperando esos resultados para poder determinar qué cantidad de material vencido se ha suministrado en total.

Otra rama de la investigación está centrada en definir a quién le corresponde la responsabilidad de esta situación. Cepeda señaló que en el área de farmacias hay una sola persona encargada, y era quien estaba a cargo de entregar los medicamentos.

Por su parte, la intendenta Mabel Godoy publicó un comunicado dirigido a los vecinos de la localidad donde expresó estar "impactada" y denunció "una operación política que utiliza la vulnerabilidad de las personas”.