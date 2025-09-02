Quince localidades, con cortes de energía este martes en Córdoba
Las interrupciones son dispuestas por la EPEC, en virtud de la realización de diversas obras. Lo que hay que saber: lugares y horarios.
De 08:00 a 08:15
Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión
Zona afectada: Localidades de Ausonia, Bengolea, Chazón, Etruria, Idiazábal, La Laguna, Pasco y Ucacha.
De 09:00 a 12:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Zona afectada: Paraje Dolores, en forma total.
De 10:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Zona afectada: Localidades de Ballesteros, Ballesteros Sud y Cárcano.
De 14:00 a 16:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrio Lomas Sur. Localidad de Córdoba: barrio Villa Allende Parque.
De 14:00 a 14:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios San Alfonso, Solares de San Alfonso, El Ceibo, Prados de la Villa, San Clemente, La Amalia y Jardín de Epicuro. Localidad de Saldán: barrios Cooperativa 2 de mayo, Portón de Piedra, Luis de Tejeda, Ernesto Guevara, San Francisco y Centro. Localidad de Córdoba: barrios Villa Rivera Indarte, Rincón Bonito y Barrancas de la Rivera.
De 16:00 a 16:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
