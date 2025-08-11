Un insólito hecho de inseguridad sorprendió a los vecinos de barrio Parque República, al oeste del centro de la ciudad. Es que, en las últimas horas, en la avenida Santa Ana al 5400, la Policía detuvo a una mujer de 24 años que había intentado robar un auto estacionado en la vía pública.

El dueño del vehículo, un hombre de 41 años, la descubrió en el momento y logró retenerla hasta la llegada de los efectivos. Pero la historia no terminó ahí. Según describe el parte policial, la acusada reaccionó mordiéndolo en ambas manos, provocándole graves heridas visibles.

El hombre fue trasladado al Hospital Rawson para recibir asistencia médica. En tanto, la joven quedó detenida y a disposición de la Justicia, mientras se investiga el hecho.