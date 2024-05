Trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, Télam y los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba participan en la mañana de este sábado de una Radio Abierta y un Abrazo Solidario a la emisora ubicada en avenida General Paz y Santa Rosa, de la ciudad de Córdoba.

Piden por la continuidad de los Médios Públicos a los cuales el gobierno de Javier Milei ha cerrardo y / o silenciado, a través de despidos y bloqueo de sus redes sociales.

La acción gremial es en repudio del “Apagón Digital” que realizó la gestión libertario-macrista de los medios públicos, que sacó de circulación las páginas web y redes sociales de la Televisión Pública, todas las emisoras de Radio Nacional, y de las señales de Encuentro y Paka Paka, a lo que se suma la incertidumbre de la situación laboral en la que se encuentran las y los trabajadores de la agencia de noticias Télam.

La manifestación se realiza a pocas horas de que llegue el presidente a la capital cordobesa. Distintas organizaciones sociales y políticas ya manifiestan en contra de su gestión

Escuchá lo que plantea Francisco Leites, de la Intersindical de los trabajadores de los SRT:

En el caso de los SRT se le solicita nuevamente a su dueña, la Universidad Nacional de Córdoba a través de sus autoridades, Jhon Boretto y el Consejo Superior, que deje de aplicar el brutal ajuste que ya dejó sin trabajo a 70 personas y pretenden que se vayan alrededor de 60 más.

Según expresó la secretaria General del Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), Mariana Mandakovic, el objetivo de la protesta es “decirle a Milei que Córdoba no pacta. No queremos el DNU, no queremos la Ley Bases, y sobre todo también, para defender a los medios públicos. Tanto Radio Nacional que acabamos de hacer un abrazo, sino también decir que en un país que no tiene agencia (de noticias) propia como Télam, no puede ser un país soberano”, dijo la dirigente.

Además, se refirió a la situación de los SRT, expresando que la protesta también es “en defensa en de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba en donde se está haciendo un ajuste por parte de la Universidad, del mismo calibre que el que el gobierno nacional quiere hacer con toda la sociedad”.

En esa línea, Mandakovic resaltó la importancia de los Medios Públicos para “garantizar la información para un montón de medios que están en todo el país y que sin esa fuente de información que la tienen que producir los medios públicos, no pueden ejercer la libertad de expresión y por lo tanto, consolidar la democracia”.

La secretaria General del Cispren destacó que Radio Nacional tiene 49 emisoras “ubicadas en lugares claves para que nosotros podamos garantizar nuestra soberanía. Radio Nacional llega a lugares donde no llega ningún otro medio. Desde esa idea de poder plantear como una necesidad para la sociedad de lo que significa poder comunicarse es que Radio Nacional tiene que seguir funcionando y tiene que haber una propuesta seria para no vaciarla ni desmantelarla como se ha hecho”, concluyó Mandakovic.