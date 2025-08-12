Ráfagas de viento sur anticipan el cambio de tiempo en Córdoba

Las ráfagas de viento sur a cincuenta kilómetros por hora comenzaron a soplar este martes en la ciudad de Córdoba, un anticipo del cambio de tiempo que se vivirá en la provincia durante los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la máxima bajará a los diecinueve grados centígrados el miércoles, en una jornada que se verá marcada por el viento de agosto.

Cabe recordar que la Provincia mantiene el riesgo extremo por incendios y que en la última semana fueron detenidas siete personas por quema de pastizales.

Ver: Córdoba: anticipan riesgo extremo por incendios y piden extremar cuidados



El manto blanco de las heladas sería otra de las postales clásicas que se repetirían en la provincia entre el jueves y el viernes con mínimas por debajo de los cinco grados.