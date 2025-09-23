El candidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Ramón Mestre, señaló que buscará retomar la identidad de la Lista 3 en las próximas elecciones del 26 de octubre.

“Las alianzas que hemos tenido en los últimos años no han tenido la suficiente claridad conceptual. Cuando te alías con alguien lo tenés que hacer sobre la base de propuestas y de ideas, no aliarte para tratar de ocupar un cargo solamente”, afirmó el exintendente.

En una entrevista en Canal 10, Mestre criticó al presidente Javier Milei y al gobernador Martín Llaryora por los “altos impuestos”.

“Los impuestos provinciales y nacionales están altísimos; no hay un programa para tratar de levantarle la pata a las pymes y las industrias”, señaló el candidato radical.

Mestre también cuestionó el “salvataje” del presidente Donald Trump para apoyar al gobierno libertario en medio de la crisis cambiaria.

“No está bueno que el presidente tenga que ir a los Estados Unidos para tratar de parar una corrida o dificultades económicas. Eso demuestra que no tiene un plan económico”, afirmó el exintendente.