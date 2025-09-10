El candidato a diputado nacional de la UCR de Córdoba, Ramón Mestre, se cuestionó a Javier Milei por el veto a la ley de financiamiento universitario y al que se espera sobre la emergencia en el Hospital Garrahan.

“El Presidente vetará los fondos para el Garrahan. Luego de la derrota del domingo en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei eligió profundizar las medidas económicas sin cambiar la situación de fondo”, señaló Mestre.

Además, el candidato de la UCR dijo: “El problema no se resuelve con un nuevo ministro del interior o escuchando a los gobernadores; el problema se resuelve escuchando a la gente que no llega a fin de mes, a los jubilados, a los médicos del Garrahan, a las personas con discapacidad y sus familias”.

“La salida es escuchar, sumar miradas y, sobre todo, con sensibilidad por los que están sufriendo el ajuste. No se confundan: nadie está en contra del superávit fiscal; pero sí de que sean las familias argentinas las únicamente tengan que hacer el esfuerzo”, cerró Mestre.