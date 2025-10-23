El camino hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre llega poco a poco a su fin y este jueves se realizaron algunos de los cierres de campaña de los candidatos y candidatas por Córdoba.

Ramón Mestre, candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), realizó el acto de cierre en la histórica sede del partido, ubicada frente al Patio Olmos.

Primero, valoró la unión de la UCR y remarcó que cuando “cuando el radicalismo se une, el radicalismo tiene mucha potencia”.

Luego, repasó su campaña que lo llevó por distintos puntos de la provincia y lamentó que la gente esté tan triste. “Sé lo mal que lo pasan los jubilados, los docentes, los trabajadores, todos aquellos que no llegan a fin de mes”, expresó.

“He visto el dolo de nuestra gente”, continuó, y criticó al Gobierno Nacional al cual consideró que está integrado por una “runfla de personas que tienen una insensibilidad nunca antes vista, que no saben abrazar al dolor”.

En ese marco, dijo que "los cordobeses no tienen quién los defienda. Ni aquí en Córdoba ni allá en Buenos Aires”.