El exintendente Ramón Mestre realizó en las últimas horas distintas declaraciones a la prensa tras el quiebre de la UCR Córdoba y la interna fallida que había sido impuesta por la Justicia Electoral.

Luego de no poder encontrar cohesión a través de los distintos mecanismos partidarios, y con el retiro de la lista por parte del espacio Generación X, que responde al presidente del Comité Provincia, Marcos Ferrer, y al diputado Rodrigo de Loredo, el cronograma para dirimir las candidaturas quedó sin efecto y expuso las tensiones irreconciliables hacia dentro del radicalismo cordobés.

“Nosotros lo pusimos a Ferrer para que lleve adelante la conducción del partido. Me parece que él tiene que estar a la altura de las circunstancias; si no, tendrá que tomar una decisión de qué hacer. Él es responsable de este proceso de depreciación institucional. Él y De Loredo, porque son los que conducen la mayoría del radicalismo”, dijo Mestre al espacio Voz y Voto.

“No pueden, entre cuatro paredes, 20, 50, 100 personas decidir el rumbo y la historia del radicalismo”, agregó en la misma entrevista Mestre, quien se diferenció por completo de todo lo que representa Javier Milei e hizo propios de la historia de la UCR temas como la educación, la división de poderes y el respeto irrestricto a las determinaciones de la justicia.

Según siente Mestre, una alianza con el espacio de Javier Milei sería "humillante" para la UCR. Sin embargo, esa alianza sí se da sin demasiada controversia en otros distritos de la Argentina

Para el exintendente de la Capital, un eventual acuerdo electoral entre la UCR Córdoba y LLA es impracticable, y sugirió que para De Loredo y Ferrer esa alianza era prioridad, y fue lo que determinó la diferencia insalvable entre los dos sectores.

"De Loredo y su equipo venían planteando la posibilidad de hacer una alianza con La Libertad Avanza, pero nosotros no tenemos nada que ver con La Libertad Avanza", expresó Mestre, en otra entrevista concedida a FORUM.

"¿Cómo hago yo para ir a pedir el voto para De Loredo cuando La Libertad Avanza trabaja en contra de los jubilados, en contra de los trabajadores, en contra de la educación, en contra de la salud, en contra de las industrias?", declaró también a FORUM.