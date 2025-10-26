Ramón Javier Mestre fue el primero de los candidatos a diputado nacional por Córdoba que se acercó a votar este domingo, al hacerlo minutos antes de las 9 en la escuela María de Nazareth de Villa Warcalde, cercana a su domicilio particular.

El dos veces exintendente de Córdoba lidera la opción 14 dentro de la Boleta Única de Papel (BUP), donde, representando a la Unión Cívica Radical (UCR), está acompañado por Patricia Rodríguez.

El dirigente llamó al resto de los ciudadanos a votar “porque Argentina atraviesa un momento muy difícil y necesita de la participación de todos”, al tiempo que dijo haber notado “mucha tristeza en el pueblo argentino”.

“Para mí, siempre es un hecho importante el de acompañar, venir a votar, expresar mi elección. A mi me parece que es muy importante convocar a la gente a que venga a votar, que se exprese, es muy importante el compromiso de todos”, completó Mestre.

Confirmó también que, pasadas las 18, esperará el resultado de la elección en la Casa Radical, en el centro de la ciudad capital, y que, previo a eso, compartirá el domingo en familia.

Al igual que muchos otros políticos, al llegar a su lugar de votación lo hizo con una docena de medialunas como un gesto hacia las autoridades de la mesa en la que emitió su sufragio.