Ramón Mestre continúa con su campaña para conseguir una banca en la Cámara de Diputados y este jueves recorrió distintas localidades del departamento Colón, en la provincia de Córdoba.

Aprovechó la oportunidad también para hacer alusión al rechazo del Senado al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad: “Como radicales jamás podríamos estar en contra de los discapacitados, así que celebramos el rechazo al veto, y seguiremos luchando para que ninguno de estos derechos vuelva atrás”.

Por otro lado, remarcó que su intención es “defender a los cordobeses en Buenos Aires, pero también en Córdoba” y señaló que es importante que los recursos lleguen al interior del país.

En una crítica al presidente Javier Milei, planteó también la importancia del cooperativismo ya que implica “trabajo en equipo, la colaboración y el respeto al otro. Estaría bueno que el Presidente de la Nación empiece por ahí”.