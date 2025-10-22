Ramón Mestre encabezará este miércoles el cierre de campaña de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Córdoba.

El exintendente será el orador principal del acto que se realizará a las 19 en la explanada de la Casa Radical, frente al Patio Olmos.

Mestre estará acompañado por sus compañeros de lista: Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione, Franco Jular, Lucrecia Cavanna, Héctor Mignola, María Dolores Caballero y Oscar Tuninetti.

La campaña del radicalismo cordobés estuvo teñida por denuncias en la justicia y el alejamiento de Rodrigo de Loredo quien rechazó el ofrecimiento de La Liberad Avanza para ir en el tercer lugar.

Mestre ha mantenido un discurso crítico tanto del gobierno de Javier Milei como de la administración de Martín Llaryora.