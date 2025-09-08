En la carrera hacia las elecciones del 26 de octubre, el candidato a diputado del radicalismo, Ramón Mestre, se reunió este lunes con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto.

“Desde el radicalismo vamos a defender siempre la educación pública en Buenos Aires y acá en Córdoba. Vamos a prestar especial atención a lo que suceda en la Cámara de Diputados de la Nación en unos días, cuando se debata el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario”, expresó Mestre.

El exintendente de Córdoba marcó diferencias con el gobierno nacional en relación con el ahogo presupuestario que mantiene sobre las casas de altos estudios.

“(Javier) Milei, de ninguna manera, puede destratar a la universidad pública como lo hace de manera violenta y ahogarla hasta dejarla sin presupuesto. El Presidente tiene que entender que en nuestras universidades se originan las políticas públicas que el país necesita y para eso necesitamos una educación pública fuerte”, afirmó.

Mestre asistió a la Casa de Trejo junto a la concejal Verónica Garade y el intendente de Pilar, Leopoldo Grumstrup, su jefe de campaña.