En la tarde de este miércoles 22 de octubre, el candidato a diputado nacional, Ramón Mestre, firmó un acta de acuerdo con la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) en la que se comprometió a defender el Financiamiento Universitario-

En el acto estuvo presente Conni Keegan, presidenta de la FUC, con quien Mestre dialogó y expresó su compromiso con la Universidad Pública.

En sus redes sociales, el candidato remarcó que para él “La Educación Superior es un Derecho Humano Universal y un bien público social” y que su gratuidad y la autonomía universitaria “son condiciones ineludibles para la igualdad de oportunidades y la excelencia académica”.

Además, adelantó que en caso de ser electo promoverá la asignación de un presupuesto universitario que asegure el normal funcionamiento de la UNC y de todo el sistema universitario argentino y defenderá el salario docente y no docente.

También afirmó que impulsará la Ciencia y Técnica con su apoyo a “la inversión sostenida en proyectos de investigación, desarrollo e infraestructura en la UNC y sus hospitales universitarios”

“Asumo plenamente los compromisos contenidos, porque son parte de mis convicciones y no voy a dejarlas de lado. Gracias a la querida FUC y a la UNC por esta iniciativa tan necesaria e importante. Voy a defender a la educación allá en Buenos Aires y acá en Córdoba”, concluyó.