Lo que este viernes ocurrirá en el Teatro Real parece mucho más que “un permitido” que se toma Raúl Castro. Fundador y director histórico de la murga Falta y Resto, llega en medio de su gira con su espectáculo solista.

El artista dice que el flamante espectáculo le permite “pasar de la punta al medio”, para “no tener que esconderme detrás de la murga para decir lo que pienso”.

"Tintabrava y el bandón murguero" se presenta y Córdoba le hace lugar. Y no es una locación cualquiera para ‘el flaco’.

¿Por qué? "En Córdoba tengo amor, familia. Mi compañera de 2010 a 2021, Natalia Sendra, la conocí en Córdoba y lamentablemente, se fue. Se la llevaron porque era muy dulce. Era agente de prensa y tenemos dos hijos: Mora, mi hija del corazón, de 18 años y Antonio de 11, que es hijo biológico. Los dos están conmigo en Montevideo. Y en Córdoba están mis amigos, que conocí gracias a ella".

En este contexto es que, emocionado, dice que la pareja que le ofreció su “década ganada” fue "el primer motivo de una canción en letra y música". La referencia es el vals titulado Natalia, que al final, recuerda, en su recorrido dice "ahí entre la iglesia y el Cabildo, el primer beso, ¿te acordás?".

Tintabrava es el seudónimo que escogió para su “alter ego”, con el que charla en su libro autobiográfico ("El hombre que quería hacer cantar al mundo") publicado hace unos años. Allí recorre su historia en la música, pero también en la vida, exiliado en tiempos de dictadura, y su pasión por el deporte.

“Tres meses de vida y su alma arranca marcada por la historia”, se lee en los primeros párrafos del texto. Nacido en abril de 1950, parecía festejar bajo el tul de la cuna en la que reposaba el 16 de julio de ese mismo año. “Uruguay campeón del mundo”, relataba mientras Carlos Solé.

Su vínculo con el fútbol lo lleva a decir que “somos el pueblo con mayor gloria futbolera per cápita del mundo”. Le discute a cualquiera que pretenda negarse a reconocer las cuatro estrellas en la camiseta Celeste.

Entrevistado en el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3, sentencia: "Gracias a Dios nací en el '50, en la hora, a lo Peñarol, el 3 de abril. Mi madre me contó que el día de la final en el Maracaná estábamos en casa de mi tía Meluca y que cuando hicimos el gol, yo estaba en la cuna y me abrazó hasta que terminó el partido. Era en Gaboto y 9 de abril, en barrio El Cordón. Ahí pasaban cantando los muchachos "Uruguayos campeones". Mi madre dice que saltaba de los brazos y que ahí me picó el bichito de la murga".

Sus 195 centímetros de altura lo hicieron basquetbolista profesional, deporte al que define como “una danza saludable”.

“Jugué muchos años, incluso en España, corrido por la dictadura. Pero mi club fue Tabaré, donde estuve de los 25 a los 36 años. Eso sí, me retiré en Colón, yo amo al básquet y aún hoy juego con los veteranos”, señaló.

Y aprovechó para narrar la anécdota el día de su retiro: "Era 1986, el año de (la canción) ‘Brindis por Pierrot’, la Falta cantaba eso. Llegó el último partido, con Defensores de Maroñas y yo llego a mi quinta falta. Suena el pito y me voy contra el banco de suplentes de Defensores. Y desde la mesa me cantan "Me voy... como se han ido tantos" (entona, como Jaime Ross). Me di vuelta, le di la mano a quién me dijo eso y le dije 'Acabás de decretar mi retiro del básquet'".

“El peor gobierno de la historia”

Su actualidad lo encuentra ya envuelto en el “coro paritario” que gestó en Falta y Resto con la inclusión de mujeres, lo cual resultó “removedor para cada uno y cada una, para el carnaval, para la murga y para lo que pasó con esa banda”, debido a “cómo se fue diversificando en otras cosas distintas”.

Y no duda en afirmar que “este bandón murguero (la banda que lo acompaña) es hijo de aquello”. No duda en afirmar, citando al ‘Indio’ Solari que “aquellos polvos trajeron estos lodos”.

Dice que “la creación del Frente Amplio” lo representó políticamente en su momento, y define su trayectoria con una “militancia artística de Izquierda”.

Al respecto, aclara: “Mi obra lo define, no puedo borrar con el codo lo que vengo escribiendo con la mano. Con certeza digo que este es uno de los peores gobiernos que nos ha tocado a los uruguayos. Un Gobierno de un nene bien (por el presidente, Luis Lacalle Pou), que no se sabe lo que es no llegar a fin de mes o jugarse la vida en una idea, ya que siempre estuvo respaldado. Se pone del lado de los que tienen más".