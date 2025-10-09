Realizan cortes de energía en 20 localidades de Córdoba este jueves
Los lleva adelante la EPEC, como empresa prestataria, merced a la necesidad de cumplir con diversas obras. Todo el cronograma.
De 07:00 a 08:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Zona afectada: Localidades de Arroyo Cabral y Luca.
De 07:00 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios San Francisco y Residencial Santa Ana.
De 07:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Solares de Santa María II, en forma total.
De 08:00 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrios Timbues 2 y 3, Savio y Senderos del Savio.
De 08:00 a 10:00
Motivo: Izado De Columnas De Media Tensión
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Zepa A y Ampliación Palmar.
De 08:00 a 08:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrios Timbues 1, Magdalena 2, Manantiales, Palmares 1, 2, 3 y 4, Altos del Prado, El Prado y Corradi.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: UNQUILLO
Zona afectada: Barrio Finca del Sol.
De 09:00 a 11:00
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Cerro de las Rosas, en forma parcial.
De 09:00 a 12:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Zona afectada: Localidad de Tanti: barrio Villa Parque Lago San Roque. Localidad de Villa Santa Cruz del Lago: barrios villa Playa San Roque y Lago Azul. Localidad de Villa Parque Siquiman.
De 09:00 a 11:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Zona afectada: barrios Carlos Paz Golf, Vertientes de Arredondo, Las Jarillas y Ruta Provincial S 271.
De 09:45 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrios Timbues 1, Magdalena 2, Manantiales, Palmares 1, 2, 3 y 4, Altos del Prado, El Prado y Corradi.
De 13:00 a 14:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: HERNANDO
Zona afectada: Localidad de Hernando.
De 14:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Zona afectada: Localidades de Almafuerte, Las Bajadas y Los Cóndores.
De 15:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios Centro, José Muñoz, Santa Rita del Lago, Costa Azul, Las Vertientes, Sol y Lago, Miguel Muñoz A, La Cuesta, Las Malvinas, Los Manantiales, Camino a las 100 curvas, Centro Oeste, Villa Domínguez, Villa Suiza, San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta, Cerro Mogote, El Saladillo, La Quinta (1ª, 3ª y 4ª sección), Villa del Lago (1ª y 2ª sección), Carlos Paz Sierra y Playa Perelli. Localidad de Tanti: barrios Valle del Sol y El Parador de Tanti. Localidades de Cabalango, Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago.