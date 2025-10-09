De 07:00 a 08:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Zona afectada: Localidades de Arroyo Cabral y Luca.

De 07:00 a 09:30

Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios San Francisco y Residencial Santa Ana.

De 07:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Solares de Santa María II, en forma total.

De 08:00 a 10:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SAN FRANCISCO

Zona afectada: Barrios Timbues 2 y 3, Savio y Senderos del Savio.

De 08:00 a 10:00

Motivo: Izado De Columnas De Media Tensión

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Zepa A y Ampliación Palmar.

De 08:00 a 08:15

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SAN FRANCISCO

Zona afectada: Barrios Timbues 1, Magdalena 2, Manantiales, Palmares 1, 2, 3 y 4, Altos del Prado, El Prado y Corradi.

De 08:30 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: UNQUILLO

Zona afectada: Barrio Finca del Sol.

De 09:00 a 11:00

Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Cerro de las Rosas, en forma parcial.

De 09:00 a 12:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Zona afectada: Localidad de Tanti: barrio Villa Parque Lago San Roque. Localidad de Villa Santa Cruz del Lago: barrios villa Playa San Roque y Lago Azul. Localidad de Villa Parque Siquiman.

De 09:00 a 11:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Zona afectada: barrios Carlos Paz Golf, Vertientes de Arredondo, Las Jarillas y Ruta Provincial S 271.

De 09:45 a 10:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SAN FRANCISCO

Zona afectada: Barrios Timbues 1, Magdalena 2, Manantiales, Palmares 1, 2, 3 y 4, Altos del Prado, El Prado y Corradi.

De 13:00 a 14:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: HERNANDO

Zona afectada: Localidad de Hernando.

De 14:00 a 16:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Zona afectada: Localidades de Almafuerte, Las Bajadas y Los Cóndores.

De 15:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios Centro, José Muñoz, Santa Rita del Lago, Costa Azul, Las Vertientes, Sol y Lago, Miguel Muñoz A, La Cuesta, Las Malvinas, Los Manantiales, Camino a las 100 curvas, Centro Oeste, Villa Domínguez, Villa Suiza, San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta, Cerro Mogote, El Saladillo, La Quinta (1ª, 3ª y 4ª sección), Villa del Lago (1ª y 2ª sección), Carlos Paz Sierra y Playa Perelli. Localidad de Tanti: barrios Valle del Sol y El Parador de Tanti. Localidades de Cabalango, Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago.