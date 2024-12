Como realiza habitualmente, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) también tiene estos días trabajos programados por mejoras.

Por eso se demanda la interrupción del servicio de luz en distintos lugares.

Jueves 26 de diciembre

San Francisco

De 07:50 a 09:10

Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec.

Zona afectada: Barrios 9 de septiembre, Dos Hermanos y Consolata entre calles Lavalle, Av. Cervantes, Lima, Venezuela y Catamarca.

De 08:00 a 09:00

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Zona afectada: Barrio Sarmiento entre calles L. y Planes, Av. B. López, Bv. Sáenz Peña y Pasteur.

De 09:30 a 10:30

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Zona afectada: Barrio Jardín entre calles J. de Solís, Av. Juan B. Justo, Rioja y Marconi.

Villa María

De 08:30 a 09:15

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrios Rivadavia e Industrial entre calles Prolongación Bv. M. T. de Alvear, Sarraeta, Puerto Rico y La Plata.

De 09:15 a 10:00

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Rivadavia entre calles Prolongación Bv. M. T. de Alvear, La Plata, Puerto Rico y Piedras.

De 10:00 a 10:45

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio San Justo entre calles Bv. Sarmiento, Bv. M. T. de Alvear, Las Heras y Martínez Mendoza.

De 10:45 a 11:30

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio San Martín entre calles Porfirio Seppey, San Luis, 17 de agosto y Mendoza.

De 11:30 a 12:15

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio San Martín entre calles Porfirio Seppey, San Luis, Ayacucho y Mendoza.

De 12:15 a 13:00

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Zona rural entre R. P. N° 2 y R. N. N° 9 (zona predio Judiciales).

De 13:00 a 13:45

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Villa Albertina entre calles Av. Los Algarrobos, Av. Cardenal Amarillo, Sal de Indio y Av. Garza Mora.

De 13:45 a 14:30

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Villa Albertina entre calles Cardenal Amarillo, Espinillo, Av. Garza Mora y Sal de Indio.

De 14:30 a 15:15

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Villa Albertina entre calles Av. Los Algarrobos, Av. Garza Mora, Sal de Indio y Av. Guará Guazú.

De 15:15 a 16:00

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Villa Albertina entre calles Av. Guará Guazú, Chañar, Av. Garza Mora y Espinillo.

De 16:00 a 16:45

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Villa Albertina entre calles Av. Guará Guazú, Chañar, Av. Garza Mora y Moradillo.

De 16:45 a 17:30

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Villa Albertina entre calles Av. Guará Guazú, Los Algarrobos, Av. Garza Mora y Moradillo.

Viernes

Córdoba

De 07:30 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Zona afectada: Barrio Argüello Lourdes.