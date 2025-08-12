Foodie
Receta saludable: formitas de pollo caseras y nutritivas para chicos y grandes
En la cocina de Canal 10, Alba de Castillo nos enseña a preparar “patitas” y hamburguesitas de pollo al horno, con ingredientes simples y un rebozado de avena. Una opción ideal para reuniones infantiles.
En su última visita al programa Es un montón, la cocinera Alba de Castillo presentó una receta pensada para los más chicos, pero que también conquista a los adultos: formitas de pollo caseras y saludables.
A partir de una pechuga magra, combinada con cebolla, perejil, queso crema y un toque opcional de maní, se obtiene una mezcla suave y nutritiva que se moldea fácilmente con cortantes.
La propuesta reemplaza el clásico pan rallado por avena procesada, logrando un rebozado más nutritivo y sin necesidad de freír.
“Con una sola pechuga logré 12 hamburguesitas pequeñas y unas 15 patitas”, destacó Alba, quien además recomendó cocinarlas al horno hasta verlas doradas con apenas un rocío de aceite.
Ingredientes para el pollo en formitas:
- 500 g de pechuga de pollo
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 100 g de queso crema
- 1 diente de ajo
- Sal a gusto
- Perejil al gusto
- Avena para rebozar
- Opcional: un puñado de maníes