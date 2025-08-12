En su última visita al programa Es un montón, la cocinera Alba de Castillo presentó una receta pensada para los más chicos, pero que también conquista a los adultos: formitas de pollo caseras y saludables.

A partir de una pechuga magra, combinada con cebolla, perejil, queso crema y un toque opcional de maní, se obtiene una mezcla suave y nutritiva que se moldea fácilmente con cortantes.

La propuesta reemplaza el clásico pan rallado por avena procesada, logrando un rebozado más nutritivo y sin necesidad de freír.

“Con una sola pechuga logré 12 hamburguesitas pequeñas y unas 15 patitas”, destacó Alba, quien además recomendó cocinarlas al horno hasta verlas doradas con apenas un rocío de aceite.

Ingredientes para el pollo en formitas:

  • 500 g de pechuga de pollo
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 100 g de queso crema 
  • 1 diente de ajo
  • Sal a gusto
  • Perejil al gusto
  • Avena para rebozar 
  • Opcional: un puñado de maníes 