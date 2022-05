El Juzgado Federal Nº1 de Córdoba definió este martes como “inadmisible” una apelación realizada por el gobierno nacional para intentar frenar el amparo colectivo iniciado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en contra del cobro de las retenciones.

El pasado 22 de abril, el juez federal Ricardo Bustos Fierro había admitido este recurso de la SRA y en ese marco solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe sobre la situación.

Pero el Gobierno buscó frenar el amparo argumentando que los pagos son “exigibles solo a los exportadores” y que la Rural “no posee legitimación alguna para representar ni accionar en nombre de ningún integrante de esa entidad”.

Sin embargo, Bustos Fierro definió, mediante un decreto simple, que “la materia impugnada es irrecurrible” y por ende rechazó la apelación.

Desde la entidad rural aseguran que desde inicios de este año las retenciones ya no son aplicables ya que no se extendió la ley vinculada a la emergencia económica de 2019. Esto debido a que el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía una prórroga de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación.