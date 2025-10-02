El rechazo de los vetos del presidente Javier Milei sobre los proyectos de Emergencia Pediátrica y del Financiamiento Universitario, en el Senado de la Nación, contó con la participación de los tres senadores por Córdoba.

Luis Juez, Alejandra Vigo y Carmen Álvarez Rivero ocuparon sus bancas este jueves con posturas disímiles.

La única que habló en el recinto de la Cámara Alta fue la representante del PRO, que mantiene un alineamiento total con La Libertad Avanza.

“Podrían ahorrar en los nombramientos políticos y dejar de bancar a los ‘coti’ y las ‘cati’”, afirmó la empresaria cordobesa con una escarapela en el pecho.

En las dos votaciones, que confirmaron ambas leyes vetadas por Milei, los cordobeses votaron de forma idéntica.

A favor: Alejandra Vigo y Luis Juez.

En contra: Carmen Álvarez Rivero.