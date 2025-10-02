El rechazo de los vetos del presidente Javier Milei sobre los proyectos de Emergencia Pediátrica y del Financiamiento Universitario, en el Senado de la Nación, contó con la participación de los tres senadores por Córdoba.

Luis Juez, Alejandra Vigo y Carmen Álvarez Rivero ocuparon sus bancas este jueves con posturas disímiles.

SENADORA CARMEN ÁLVAREZ RIVERO - SESIÓN 02-10-25

La única que habló en el recinto de la Cámara Alta fue la representante del PRO, que mantiene un alineamiento total con La Libertad Avanza.

“Podrían ahorrar en los nombramientos políticos y dejar de bancar a los ‘coti’ y las ‘cati’”, afirmó la empresaria cordobesa con una escarapela en el pecho.

Ver: El Senado rechazó los vetos al financiamiento universitario y a la Ley Garrahan

En las dos votaciones, que confirmaron ambas leyes vetadas por Milei, los cordobeses votaron de forma idéntica.

A favor: Alejandra Vigo y Luis Juez.

En contra: Carmen Álvarez Rivero.