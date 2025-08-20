El rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se votó por mayoría agravada este miércoles en la Cámara de Diputados, puso en acción a los representantes de la provincia de Córdoba.

La votación en general terminó con 173 votos afirmativos, 72 negativos y 5 abstenciones, con lo cual la iniciativa que resiste el presidente Javier Milei podría ser revalidada en la Cámara de Senadores.

En cuanto al rol de los diputados cordobeses, doce apretaron el botón verde y seis el rojo desde sus bancas.

Por la positiva se expresaron los bloques de la Unión Cívica Radical, que preside Rodrigo de Loredo; de Hacemos Unidos por Córdoba, que responden al gobernador Martín Llaryora; y de Unión por la Patria. Además, rechazaron el veto los representantes disidentes del PRO y la peronista cordobesa díscola.

La lista completa incluye a Óscar Agost Carreño, Héctor Baldassi, Gabriela Bouwer de Koning, Soledad Carrizo, Rodrigo de Loredo, Juan Fernando Brügge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Pablo Carro, Gabriela Estévez y Natalia de la Sota.

En cambio, los “héroes” fallidos del presidente Javier Milei fueron seis diputados conformados por los representantes de La Libertad Avanza, un radical disidente y dos del PRO.

La lista completa fue formada por: Belén Avico, Laura Rodríguez Machado, Luis Picat, María Cecilia Ibáñez, María Celeste Ponce y Gabriel Bornoroni.