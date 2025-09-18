El nuevo revés para el presidente Javier Milei en el Senado de la Nación, por el rechazo al veto de la Ley de reparto de Aportes del Tesoro de la Nación, tuvo acción de los tres representantes cordobeses.

Carmen Álvarez Rivero, Luis Juez y Alejandra Vigo tuvieron posturas diferentes en la sesión que terminó con un amplio rechazo contra la medida del economista libertario.

La representante del PRO y la senadora de Provincias Unidas argumentaron sus votos contrapuestos con discursos en el recinto. Mientras que el exintendente optó por el silencio después de los últimos cruces con los militantes digitales de Las Fuerzas del Cielo.

"(Juan Domingo) Perón utiliza las transferencias discrecionales como los ATN para premiar provincias aliadas, condicionar opositoras, desde entonces se configura una Argentina de provincias productivas y provincias más pobres o de menor desarrollo", expresó Álvarez Rivero en su discurso.

En tanto que Vigo afirmó que no se puede tildar de peronista a la ley que se discutió cuando fue sancionada por el gobierno de Raúl Alfonsín. "No hay un invento de peronistas", afirmó la esposa del exgobernador Juan Schiaretti.

Lejos de las luces y las cámaras, Juez no fue parte de los oradores de la tarde negra para el gobierno de Milei. En la última sesión el senador se quebró al reivindicar a las personas con discapacidad y recordar a su hija Milagros.

La postura contra la administración libertaria le valió un mensaje vil del principal operador digital de La Libertad Avanza, Daniel "El gordo Dan" Parisini, que escaló en una sucesión de cruces en el corazón del gobierno.

La votación entre los cordobeses terminó con dos votos a favor del veto, los de Álvarez Rivero y Juez, y uno en contra, el de Vigo.