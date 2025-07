Ya se cumple una semana de este paisaje urbano que nos muestra una vez más la basura en Córdoba, la que se viene acumulando desde hace ya varios días.

Si bien hay una conciliación obligatoria porque se presume que hay una especie de conflicto gremial, el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBaC) ha pedido que se le pague a las empresas una deuda que, supuestamente, tiene la Municipalidad con las tres empresas recolectoras de residuos en Córdoba.

El conflicto, posiblemente, encuentre una resolución en la reunión prevista para este lunes en una audiencia en la Secretaría de Trabajo.

Si bien empezaron a recoger los residuos en las últimas horas, un móvil de SRT Media recorrió, en horas de la mañana, la zona del Mercado Norte, Calle Tablada, luego Alvear. Antes pasó por la zona de Barrio Zumarán, por Boulevard Los Granaderos y la basura estaba recogida en varios de estos sectores, pero llegando al centro el panorama era otro: mucha basura acumulada.

Los vecinos están preocupados por la basura que no se recoge, en el programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media contaron que la basura “está tirada acá y en la otra cuadra es peor que esa que ustedes estaban filmando”, respecto de cuántos días hace que no pasan, nos dijeron que “este fin de semana hemos estado acá adentro y no hemos visto, pero es fin de semana, claro, pero durante las semanas, varios días. Pero esta mugre de hoy nunca la vi, en la otra cuadra es peor, es alto”, sentenció la vecina.

¿Qué dice la Municipalidad?

Respecto de las causas que originaron los inconvenientes en la recolección de residuos, Gabriel Martín, Secretario de Ambiente y Economía Circular de la Municipalidad de Córdoba, le dijo a Canal 10 sobre las quejas de vecinos de algunos barrios han dicho que en el día de hoy no se terminó de completar la recolección que “en teoría, por el reporte que nos pasaron de las empresas y de la propia área de Higiene Urbana de la Municipalidad, las rutas anoche se realizaron con normalidad, si ha habido alguna deficiencia en la prestación del servicio que seguramente será constatada ahora en transcurso de la mañana por nuestra área de inspectoría, puede deberse a que las rutas estando sobrecargadas de residuos, la capacidad de los camiones es limitada, entonces puede haber quedado algo sin recoger en alguna ruta".

Señaló además que "en líneas generales los reportes que tenemos tanto de las empresas como del área de higiene urbana y del predio de Cormecor que es donde van los camiones, es que el servicio o la recolección se realizó con normalidad anoche.”

Le consultamos al funcionario a qué puede responder esta situación, si la ruta se hizo y no se completó, o es porque hay alguna especie de trabajo a reglamento, a lo que nos reiteró que “si las rutas están sobrecargadas de residuos, que tiene que ver o puede tener que ver con las consecuencias, digamos, de lo que pasó a la fin de semana pasada, una vez que el camión colma su capacidad tiene que ir al predio a descargar, entonces puede ser una cuestión de operativa puntual en algunas rutas, en líneas generales por lo que se haya recorrido ahora a primera hora de la mañana, en gran parte de la ciudad, en la gran mayoría de la ciudad, las rutas se han realizado con normalidad, sí queda como un residual, digamos, pendiente a solución en el día y la fecha, el área donde hay mayor cantidad de contenedores, que ahí sí encontramos un déficit vinculado a que los contenedores están en muchos casos desbordados.”

Las empresas recolectoras y los trabajadores

Las empresas dicen que no tienen problemas en lo que se refiere a cuestiones operativas, será que esto se debe a alguna especie de conflicto con los trabajadores, fue lo que le planteamos al Secretario quien nos dijo que “eso es lo que esperamos dilucidar en el día de la fecha en la reunión que tenemos con el Secretario del Trabajo. Las empresas dicen que están 100% operativas, el sindicato dice que no hay ningún tipo de conflicto ni de medida de fuerza, pero la realidad que vivimos los últimos días de la semana pasada es que los residuos estaban en la calle y eso es lo que no puede pasar en la ciudad”, sentenció.

No es por una cuestión salarial

Al ser consultado sobre si hay una paritaria en marcha, Martín fue categórico al decir que “No por ahora, esperemos por eso aclararlo en el día de la fecha en la reunión que tenemos con el Secretario del Trabajo, y en el caso de que lo hubiera, es directamente con las empresas, la Municipalidad puede participar tratando de colaborar o aportar algún tipo de aporte a la discusión, pero en realidad la discusión salarial, la discusión paritaria, tiene que ser entre el sindicato y las empresas que son las empleadoras de los trabajadores afiliados al sindicato.”

La Municipalidad tiene un plan de contingencia

La Municipalidad tiene recursos para algún plan de contingencia ante este tipo de situaciones que según el funcionario, “tenemos recursos para hacerlo. Recursos humanos y logísticos para si es necesario, salir a limpiar la ciudad con recursos propios. Tenemos recursos, tenemos camiones a efectos de los centros operativos, tenemos empresas que trabajan, realizan otro tipo de servicio, con lo cual si hubiera... Que fue lo que trabajamos el día viernes, el día viernes cuando se convocó a las empresas, lo primero fue para pedirles una explicación de por qué estaba ocurriendo lo que ocurría, después se decidió presentar una nota en la Secretaría del Trabajo, las empresas pidieron la conciliación obligatoria, que fue lo que salió decretado a la tarde, pero si eso no ocurría, nosotros íbamos a poner en marcha un plan de contingencia que incluía a las propias empresas, con sus propios recursos logísticos y eventualmente con otros recursos municipales.”