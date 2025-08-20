Este martes se conoció que se duplicaron los inscriptos para formarse como Policías en Córdoba.

Este año se marcó un interés inusitado, marcado en gran medida por el atractivo económico, las becas para formarse y el desempleo. Es por ello, que la cifra de inscriptos llegó a 18 mil para suboficiales y se espera que los oficiales dupliquen la cifra también.

En diálogo con Ahora Noticias, Juan Pablo Quinteros marcó las posibles razones de la cifra récord: “Tener 18 mil inscriptos marca a las claras que hay un interés por seguir la carrera de suboficial. Hemos mejorado lo que es la beca estudiantil que tienen los aspirantes, que es clave para ayudarlos”.

“Nosotros buscamos un perfil vocacional de aquellos que quieren ser policías. Estos 18 mil, entre los dos mil que van a quedar, nos van a permitir para hacer un orden de mérito estricto", agregó.

“Aquí no estamos dando una salida laboral, nosotros estamos ofreciendo un proyecto de vida”, mencionó el ministro.

La formación de los aspirantes engloba evaluaciones cognitivas, psicológicas y físicas, acompañado de patrullajes, especializaciones en tecnología, investigación, entre otras cosas.

“La orden del gobernador ha sido clara. Van a ingresar a la policía aquellos que por estricto orden de mérito queden en la cantidad que nosotros necesitamos”.

“Tiene que ver con la dignificación que hemos hecho de lo que significa el uniforme azul en la calle. Apelamos a que tengan dignidad laboral y que amen su trabajo”, sostuvo Quinteros.