Recorrido histórico: el "Paso del Cura Brochero" por la ciudad de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba organiza para este domingo 14 de septiembre la visita guiada “El Paso del Cura Brochero”, que comenzará a las 10:00 desde la Oficina de Información Turística Cabildo (Independencia 30).

La actividad propone recorrer espacios donde José Gabriel Brochero dejó huellas durante su adolescencia y juventud, cuando abrazó la vocación sacerdotal y se formó en el Seminario Nuestra Señora de Loreto.

Recorrido turístico

El recorrido incluye la Plazoleta del Fundador, donde se encuentra la escultura del santo, la Iglesia Catedral, donde Brochero desempeñó diversas funciones, y el Centro de Interpretación Tecnológico del Camino de Brochero.

Los participantes podrán revivir la historia de un joven que, montado en su mula Malacara, recorría las sierras para acercar asistencia espiritual y material a quienes más lo necesitaban.

El Cura Brochero es reconocido por su compromiso con los más vulnerables y por su capacidad de combinar su vocación religiosa con un profundo contacto con la vida gauchesca y popular. Durante los 16 años que transitó por Córdoba, se destacó como estudiante prodigio y por su entrega a la comunidad, valores que motivaron su canonización como primer santo argentino.

La visita guiada tiene una duración aproximada de una hora y requiere un bono contribución de $2000 , destinado a sostener la organización de estas actividades culturales y educativas.

La Municipalidad invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta experiencia que recorre la historia de Brochero por la ciudad.