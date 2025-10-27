Recuperan y reintegran teléfonos celulares robados

En declaraciones al programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, el Ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, dijo que en la jornada de este Lunes, personal policial exhibirá los teléfonos celulares que fueron secuestrados el día viernes en una galería céntrica.

Quienes hayan sido víctimas de robos en los últimos días, deben dirigirse desde las 9:30 hs de este Lunes a la Comisaría 1º, Unidad Judicial 1 (ubicada en calle Balcarce 251 de Bº Centro).

Las personas que pretendan recuperar sus teléfonos celulares robados deberán concurrir a la seccional 1º con documentación o elementos que acrediten su propiedad:

boleta de compra

número de IMEI

caja con número de IMEI

en caso de haber hecho denuncia policial por el robo, llevar constancia de la misma