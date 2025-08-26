La transición hacia el sistema SUBE que lleva adelante la Municipalidad de Córdoba trae consigo, por estas semanas, la despedida de las tarjetas Red Bus.

Se sabe que para tal cuestión, los beneficios otorgados por la Provincia son los que mayor complejidad de adaptación tenían.

Pero la cuestión está en marcha. Desde hace varias semanas, con el pedido para que las personas mayores de 70 años que tienen el beneficio de 40 pasajes mensuales gratis realicen el trámite.

De acuerdo a lo informado, para este segmento etario la tarifa social “continuará vigente hasta el 31 de agosto. Tras esa fecha, quienes tengan crédito cargado podrán seguir utilizándola, pero ya no podrán acceder a nuevos beneficios especiales con ese sistema”.

Con la idea del abandono total de la tarjeta Red Bus a partir del último día de septiembre, ya desde este mes no se puede usar saldo negativo con este sistema.

El traspaso incluirá, en un corto lapso, la programación para que el resto de los beneficiarios también lleguen al nuevo servicio, que es del gobierno nacional y ofrece el 55% de descuento para quienes perciben distintos planes sociales.

Con la SUBE, se puede tener en rojo sólo $ 1.200, es decir, menos de lo que cuesta un boleto en la Capital actualmente.

El municipio decidió, a su vez, que no continuará el beneficio que se ofreció desde la pandemia a trabajadores de la salud y guardias de seguridad.