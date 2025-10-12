Reducción: en las urnas votaron la continuidad

A las 18 horas finalizó el proceso de votación que definió a las nuevas autoridades de Reducción, un pequeño pueblo agropecuario del departamento Juárez Célman.

De acuerdo a las estimaciones oficiales votó más de 70% del padrón electoral conformado por 1700 ciudadanos. El único centro para emitir los sufragios funcionó en la escuela Zarco.

Por la lista oficialista Reducción Unido se postuló Ginna Grazziano, actual secretaria de Gobierno e hija de Jorge, el fallecido jefe municipal, lideró una alianza entre la UCR, el PJ provincial y otras fuerzas menores y era la amplia favorita para imponerse.

Humberto Paletti por el Partido Solidario y Juan José Miguel por el Frente Grande, fueron sus contrincantes.

Como se votaban a sólo tres personas, el resultado final se conoció cerca de las 19 horas, arrojando tal como lo anticipaban todas las encuestas, a la candidata oficialista Gina Grazziano como ganadora obteniendo una contundente victoria en la elección municipal de Reducción.

La postulante de la coalición Reducción Unido, con el aval de la UCR y del gobierno provincial, cosechó 83,74% de los votos, un porcentaje récord para la historia política de este pueblo del departamento Juárez Célman.

En segundo lugar se ubicó Juan José Miguel del Frente Grande con el 11,6% y en tercero Humberto Paletti del Partido Solidario, quien obtuvo el 2,94%

De esta forma Gina completará el mandato que dejó vacante su padre Jorge Grazziano, al fallecer víctima de un accidente de aviación.

