Referentes de la cultura, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, y al titular de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica reclamaron que se declare la Emergencia en Discapacidad.

Representantes de unas 160 instituciones que trabajan con personas con discapacidad expusieron ante escritores, músicos, gestores culturales, artistas, actores y actrices, la urgente necesidad de que se actúe en ese sentido.

En este marco recibieron el compromiso expreso de sumarse a la campaña a favor de sostener la ley y rechazar el veto presidencial.

Los referentes culturales se mostraron empáticos con el reclamo, y entre otras acciones concurrirán también a la concentración que el sector convocó en la Plaza San Martín este miércoles al mediodía, en coincidencia con la sesión del Congreso Nacional.

Bajo la premisa de “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”, la reunión del Museo Caraffa fue articulada por el Gobierno Provincial ante el pedido impulsado por la Fundación Converger, Capredis (Cámara de Prestadores de la Discapacidad), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y ATI (Asamblea Trabajadores por la Inclusión).

La ministra de Desarrollo Humano indicó que la postura del Gobierno de Córdoba no se limita a rechazar el veto, sino que “venimos aportando; el año pasado un fondo especial de este Ministerio, más de 1.300 millones de pesos destinados a instituciones de discapacidad".

Por su parte Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura destacó el compromiso del sector con la inclusión y opinó que “nadie puede estar respaldando la eliminación de derechos que tanto costó conseguir”.

El artista visual Ariel Ocampo reafirmó su compromiso con el sector y agregó que es necesario acompañar en todos los ámbitos y apoyar a las organizaciones. “Nosotros como artistas debemos apoyar. Me gusta venir al museo para ver arte, pero también está bueno encontrarse en estas luchas”.

Lorena Jiménez, artista y directora del Museo del Cuarteto manifestó su absoluto respaldo a la participación del Estado en la ayuda a los más vulnerables.

Martín Passini, de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, invitó a toda la comunidad a sumarse a la campaña y hacer propia esta demanda.