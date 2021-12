Reflexiones y proyecciones de ex decanos

En el cierre del ciclo académico 2021, el rector de la UNC Hugo Juri, resaltó la capacidad de la Casa de Trejo para adaptarse rápidamente a los cambios que viene imponiendo la situación sanitaria global.

La redefinición del rol de las universidades y el diseño de herramientas para un futuro cercano, fueron algunos de los puntos mencionados por la máxima autoridad en su discurso y luego al ser entrevistado por Canal U en la cobertura especial que el Multimedio SRT desarrolló durante dos horas transmitiendo desde la Sala de las Américas del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.

Entre las autoridades presentes, rescatamos para esta nota los testimonios de dos titulares de decanatos de facultades que finalizan su mandato en este año y sobre quienes quisimos conocer sus reflexiones a modo de balance de sus años de gestión y las proyecciones que hacen con vistas a su futuro en otro rol dentro de la Universidad Nacional de Córdoba.

Por lo pronto, luego de este año eleccionario en el que se renovaron distintas autoridades: decanales, del Consejo Superior, en Daspu y en la FUC, la que sigue es la gran elección, el comicio que en Mayo votará a quien sucederá a Hugo Juri al frente del rectorado de la Casa de Trejo.

Aún no hay nada oficializado debido a la línea de tiempos que marca el calendario electoral, mientras que tampoco hay candidaturas oficializadas.

John Boretto

Desde 2015, Jhon Boretto es decano en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, una unidad académica definida como una de las “grandes” por sus 13.000 estudiantes activos.

En noviembre terminó su mandato en la FCE y lo sucede su actual Vicedecana: Catalina Alberto.

Si bien se hace un balance positivo de su gestión, destaca la necesidad de la universidad de continuar con los lineamientos apuntados por el Rector Juri en su discurso de cierre.

Boretto va a continuar con sus actividades académicas en la facultad e involucrado en procesos institucionales como el Consejo de la Comunidad.

En sus declaraciones a Canal U, el ex Decano de Ciencias Económicas de la UNC, Jhon Boretto, señaló que “siempre es un momento grato sobretodo en la posibilidad de encontrarnos de manera presencial porque el año pasado no lo pudimos hacer, por lo que es muy importante este espacio de encuentro de la comunidad universitaria, de las autoridades de todas las facultades y del rectorado, donde se brinda un informe de todo lo que la universidad avanzó, el rectorado avanzó, y también los proyectos que se vienen para adelante, porque la universidad es una institución que permanentemente está movilizada detrás de objetivos y de respuestas que la sociedad reclama, como lo fue todo este tiempo.”

Al referirse a la pandemia Boretto remarcó que “por suerte este fue un año en el que paulatinamente pudimos recuperar la presencialidad y muchas otras actividades, pero sin embargo antes, cuando estábamos en el periodo de aislamiento, la universidad y todas las facultades, brindaron enseñanzas y llevaron adelante sus misiones, nunca se detuvo, además de asumir un compromiso muy fuerte con la situación social además de ofrecerse con voluntarios de disponer los centros de vacunación, todas las facultades llevaron adelante muchas iniciativas extensionistas de apoyo a las consecuencias críticas sociales que la pandemia ha dejado.”

“Estamos en un momento bueno, celebrando el cierre de un año que nos acerca a la normalidad ya con vistas a pensar para el 2022 momentos pedagógicos diferentes que recuperen todo lo bueno que pudimos hacer, pero que recuperen también la presencialidad con modelos innovadores, porque no van a ser iguales a los que teníamos en prepandemia, en mi opinión, al menos así lo venimos trabajando en talleres en la facultad de Ciencias Económicas que ahora tiene nuevas autoridades, pero pensando en un momento pedagógico que recupere todo lo bueno y aporte cosas nuevas. Pienso Yo que ese modelo va a ser mejor que el que ofrecíamos antes de la pandemia, más inclusivo, porque la modalidad en parte va a mantener los contenidos de las aulas virtuales, pero también se va a recuperar la vida universitaria, la vida en comunidad, que es parte del proceso de formación que tiene cualquier estudiante en su paso por la universidad”, concluyó el hoy ex Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC.

Marcelo Conrero

Durante los últimos siete años, Marcelo Conrero ha sido Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, cargo que desde ahora ocupará Jorge Dutto.

Además, el ahora ex Decano se ha desempeñado como Titular del Área de Gestión Institucional de la UNC y Profesor en su facultad.

Con un balance positivo de su gestión, y al ser consultado sobre su futuro y en qué rol se ve desarrollando su vida universitaria, Conrero no ha dejado traslucir sus anhelos al tiempo que pronosticó seguir ocupado en desarrollar acciones para proyectar los logros de Ciencias Agropecuarias a toda la universidad.

En sus declaraciones a Canal U, el ex Decano de Ciencias Agropecuarias Marcelo Conrero señaló que “ya no como Decano pero si como titular del Área de Gestión Institucional, en la cual ya venía colaborando con el Dr. Juri desde que él asumió, pero simepre contento con estos actos de cierre, el mensaje del Dr. Juri con el este proyecto que yo le llamo Proyecto Juri que incentiva. Nosotros en nuestra facultad hemos hecho mucho en ese sentido, nos ha ido muy bien, ya tenemos cosas concretas de reconocimientos no sólo a nivel nacional, sino a nivel Mercosur, Bolivia y Chile. Nuestros estudiantes, no importan si tienen o no recursos tienen la oportunidad de tomar profesionales de otras universidades en un sistema universitario que es único. Contentos por ese mensaje que dejó Dr Juri y contento por encontrarnos con profesores que accedieron a este honor de ser profesores de la universidad.”

Respecto de las elecciones de Mayo (al Rectorado de la UNC) Conrero manifestó que “el Proyecto Juri es un realmente transformador, necesita ser consolidado, ser profundizado en muchos de sus ejes, la pandemia nos mostró que es posible y de hecho se ha dado un salto importante en ese sentido, desde el punto de vista que las personas lo han tomado, por eso digo que ese proceso de nuestro gran grupo que es heterogéneo también hay opiniones con respecto a esto pero en la generalidad hay un apoyo importante en que se continúe con este proceso y de ahí en más vendrán discusiones, debates, que son sanos y ricos para nuestra universidad y definitivamente al final habrá propuestas para poder consolidar la continuidad de este Proyecto Juri-Yanzi con la idea de profundizar algunos ejes como lo son la universalización de la educación, en una era tan complicada y que es tan necesaria, educación y conocimientos a toda la sociedad en forma gratuita y por otro lado la ciencia y la investigación al desarrollo de los sectores productivos, como claves para el futuro”, concluyó el ex Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.