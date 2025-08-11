El último informe del Centro de Almaceneros de Córdoba dio cuenta de que la mitad de las familias encuestadas suspendió alguna de las comidas diarias de su dieta habitual.

Detrás de la desaceleración de la inflación, que marcó un 1,5% para la entidad cordobesa en julio, también se relevaron datos preocupantes.

"La encuesta de hogares indica que, por lo general, lo que desaparece es la cena con un habito de merendar tarde en post de suplir la última comida del día", explicó la gerenta del Centro de Almaceneros, Vanesa Ruiz.

Ver: El Centro de Almaceneros de Córdoba registró una inflación del 1,5% en julio



Otro dato de relevancia en el estudio que se realizó el mes pasado apunta a que un tercio de los hogares expresó que "sintió hambre y no pudo satisfacerlo".

Además un 16,9% de los hogares relevados indicó que quedó sin alimentos en el transcurso de julio y un 18,9% manifestó que sus integrantes tuvieron que salir a pedir alimentos o dinero para comprarlos.