La abogada de la familia de Lian Flores, el niño desaparecido en la provincia de Córdoba, hizo pública su renuncia tras plantear una serie de cuestionamientos contra la fiscalía de Bell Ville.

Romina Romano, quien era abogada de la familia de Lian, informó que este martes dejó su defensa luego de que la fiscalía hiciese una solicitud inapropiada al entorno del niño.

La abogada contó que la madre y el padre de Lian declararon durante 10 horas. Al finalizar el trámite, le refirieron que la fiscalía les solicitó que no hicieran más declaraciones públicas a la prensa.

"Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho", manifestó Romano. La abogada declaró que, a casi 72 horas de la desaparición de Lian, "la fiscalía todavía no ha presentado ninguna hipótesis".

El Ministerio del Público Fiscal otorgará un plazo a la familia para que elija reemplazante.

Continúa el rastrillaje

Mientras tanto, en Ballesteros Sud y en pleno temporal, la policía continuaba este martes con la intensa búsqueda de Lian Gael Flores Soraide, en un trabajo coordinado que cuenta con el despliegue de más de 340 efectivos y recursos tecnológicos.

El comunicado oficial recuerda que “el pequeño tiene tez trigueña, cabello corto, de 90 cm de altura, vestía pantalón corto azul al momento de la desaparición. Además, se encontraba descalzo y con el torso desnudo”.

📞 Ante cualquier información comunicarse al 911 o al 134.