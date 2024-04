La Facultad de Comunicación de la UNC dio a conocer este domingo, un comunicado, a través de las redes sociales, en el que “expresa su profunda preocupación y rechazo al hostigamiento y persecución de las que fueron víctimas en el día de ayer la Decana, Mariela Parisi y profesoras de la Cátedra de Taller de Lenguaje y Producción Gráfica Cátedra A, cuando se publicó el Trabajo Práctico propuesto a estudiantes sobre la cobertura periodística de la Marcha Federal Universitaria.”

En el mismo comunicado se consigna que “Desde la cuenta de X de un medio digital se acusó a la Decana y a la cátedra de "adoctrinamiento", tergiversando las consignas de la actividad. Luego, esa información FALSA fue retwiteada por la Secretaria general de la presidencia, lo que habilitó la escalada de odio e irracionalidad en esa red social, y distintos usuarios escondidos tras perfiles falsos comenzaron a republicar la identidad de las denunciadas. La cobertura del hecho periodístico de la semana es, para nuestros alumnos, un ejercicio fundamental. Formamos periodistas, no twiteros.”

En otro párrafo, el comunicado de la FCC UNC describe: “Este hecho es gravísimo y atenta no solo contra la libertad de cátedra y la autonomía universitaria -banderas de nuestra Reforma del 18-, sino contra la integridad de los miembros de nuestra comunidad educativa. Como profesionales y formadores de periodistas y comunicadores sociales rechazamos el acoso y las injurias. La trayectoria de nuestra Facultad se cimienta en la formación crítica de sus estudiantes y egresados comprometidos con la verdad, la justicia y la trasformación social en pos de un mundo mejor.”

“Somos parte de una Universidad con más de 400 años de historia, garantizando la educación pública y la producción social, cultural, científica y tecnológica.” concluye el comunicado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.

Lo que dice la cátedra

Nuestra redacción tomó contacto con los responsables de la Cátedra aludida y objeto de las críticas, quienes nos explicaron que en Taller de Lenguaje y Producción Gráfica Cátedra A de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, se vienen desarrollando consignas de actividades prácticas que forman parte de la currícula y que desde hace años cubren acontecimientos noticiables.

La cátedra tiene un equipo pedagógico de más de diez integrantes a cargo, donde también trabajan junto a jefas y jefes de trabajos prácticos, los docentes como Mónica Viada y Jefes de TP como Waldo Cebrero que dictan esta materia, que es la única anual de primer año de la carrera donde se enseña la producción de textos informativos y géneros periodísticos. Históricamente en este taller se organizaron distintos tipos de coberturas que tenían criterios de noticiabilidad por su impacto, su cercanía, consecuencias a futuro. Así se han cubierto desde elecciones, concurriendo a bunkers en los actos electorales, el censo, cacerolazos, marchas de diferentes sectores, jornadas del 24 de marzo, 12 de octubre, etc. A cba24n.com.ar le explicaron que la propuesta del trabajo práctico es romper con la idea del “periodismo de escritorios”, salir a la calle, encontrarse con las fuentes y producir con lo recolectado, textos informativos.

Luego de contextualizar la propuesta, se nos detalló que “este año, notamos que la Marcha Federal Universitaria, reunía muchos de los criterios de noticiabilidad mencionados y por relevancia pública, por impacto en la comunidad en la que estamos trabajando. También nos pareció una buena oportunidad de cobertura porque es un evento abierto, gratuito donde los estudiantes no tienen que pagar, es en horarios de clases, ya que 4 de las 5 comisiones tienen clases entre las 09 y las 13hs.”

Lo que se le pidió a cada estudiante

Desde la cátedra nos informaron que a cada estudiante se le dio la consigna para la realización de este trabajo práctico, indicándoles que “debían asistir a la marcha y producir insumos para generar textos informativos, tal como se puede leer en el trabajo práctico que está colgado en el aula virtual de la Fcaultad.”

La preocupación de la comunidad universitaria

Al conocerse la consigna de este trabajo práctico de la FCC de la UNC, surgieron las críticas y descalificaciones que fueron primero levantadas por Alejandro Alvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias del gobierno nacional, instando a denunciar a los docentes por adoctrinamiento, luego uno de los denominados trols que tuiteo y fue replicado por el Presidente Javier Milei, lo que desató una serie de agravios contra la Decana de la Facultad Mariela Parisi y contra docentes de la cátedra.

Los docentes comentaron que “nos stalkearon las cuentas, somos víctimas de escraches y estamos viviendo situaciones que generan en el trabajo docente amedrentamiento, miedo y angustia, lo que dificulta dar clases normalmente.”

Sin embargo, muchos de los comentarios en redes, incluso de los propios estudiantes, se toman con sarcasmo y en su capacidad de discernir pueden ver que el trabajo práctico es sólo eso: un trabajo práctico.

Finalmente desde la cátedra aclararon que “el trabajo práctico no es ninguna maniobra de adoctrinamiento. La actividad es obligatoria pero ir a la marcha no es obligatorio. Quienes no pudieran concurrir a la cobertura tienen la opción de generar la actividad práctica que será objeto de evaluación y calificación, a través de otros mecanismos, como consultar a otros medios y/o haciendo llamadas telefónicas y demás recursos y herramientas que crean pertinentes.”