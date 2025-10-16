Repudio por un estudiante cordobés que se disfrazó de "mujer violada" en Bariloche

El día de ayer, en un colegio de la localidad cordobesa de Bell Ville, estudiantes del último año que se encuentran en su viaje de egresados en Bariloche protagonizaron un video repudiable por simular un disfraz de “mujer violada”.

El video había sido subido a redes sociales, en primer lugar, por la cuenta de Instagram del grupo de estudiantes, práctica común desde hace años. Sin embargo, el material causó gran revuelo debido a que en este se veía a un adolescente con un vestido roto y cubierto de “sangre” pintada en las piernas, vestido con manos pintadas y la palabra “violada” en la espalda escrita en rojo.

El mensaje es una antítesis al reclamo por la problemática estructural que viene siendo noticia casi diaria desde hace un mes, los estudiantes realizaron el video entre risas y comportamientos burlescos simulando un abuso sexual.

Repercusiones

Tras la polémica que generó en redes, la división a la que pertenece el estudiante disfrazado emitió un comunicado para disculparse, en el que reconocía la gravedad de los hechos. “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, de sus acompañantes y no representa los valores que enseñamos. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos nuevamente disculpas a nuestra institución y a todas las personas afectadas”, expresaron.

Por otra parte, la otra división de la escuela publicó un mensaje de repudio en el que destacaba que el video que se publicó “no es una ‘cosa de adolescentes’”, recalcando que muchos del grupo son mayores de edad.

El posteo de disculpas, subido a las historias, expresa la gran conmoción por parte de los estudiantes que recibieron las repercusiones del aberrante video de la siguiente manera: “Estamos siendo presa de un violento ataque de las redes y muchos de nosotros no solo no fuimos parte de eso, sino que no fuimos a Bariloche”. Además agregaron: “Los ‘canarios’ (…) se sienten parte de una sociedad que llora tantas víctimas de femicidios y violencias”, para finalizar con la firma de los alumnos responsables del comunicado.

Este tipo de videos, que circulan con gran frecuencia en redes sociales, alimenta los argumentos de quienes sostienen, con discursos de odio, una “batalla cultural” que no solo revictimiza y daña a familiares y víctimas de hechos criminales, como el femicidio y el abuso sexual sino que fomenta ideologías machistas en distintos espacios de la sociedad.

La palabra de la directora

La directora de la institución, Cecilia Miatello, expresó que la escuela está “absolutamente conmocionada” y repudió el hecho, calificándolo de “lamentable” y asegurando que no refleja el trabajo cotidiano del establecimiento. Señaló que el viaje fue una actividad privada organizada y pagada por los padres, sin vinculación institucional directa con el colegio.

Miatello admitió a Cadena 3 que, aunque la escuela trabaja con Educación Sexual Integral, “hay algo que estos alumnos no han aprendido” o no fue suficientemente significativo para ellos. Anunció que los estudiantes regresarán al aula el lunes próximo y adelantó que se evaluarán “acciones reparadoras”, sosteniendo que el episodio constituye “un claro atentado a nuestro acuerdo de convivencia”.