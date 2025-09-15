En la noche del domingo, el personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), la Policía de Córdoba y Bomberos Voluntarios de Sierras Chicas trabajó en un operativo de rescate en la localidad de La Granja. Una mujer de 73 años se encontraba haciendo senderismo a unos 6.900 metros de ascenso cuando sufrió una lesión en un miembro inferior.

Los efectivos se presentaron en el lugar y, mediante técnicas adecuadas, inmovilizaron y evacuaron a la mujer en una tabla raquis durante unos 40 minutos. La lesionada fue trasladada en una ambulancia al hospital de Unquillo, donde le diagnosticaron una fractura de fémur.