POLICIALES
Rescataron a una senderista lesionada en las sierras de Córdoba
La mujer de 73 años sufrió una fractura de fémur mientras caminaba en La Granja, el domingo por la noche. Fue asistida por personal del ETAC, DUAR, Policía y Bomberos.
En la noche del domingo, el personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), la Policía de Córdoba y Bomberos Voluntarios de Sierras Chicas trabajó en un operativo de rescate en la localidad de La Granja. Una mujer de 73 años se encontraba haciendo senderismo a unos 6.900 metros de ascenso cuando sufrió una lesión en un miembro inferior.
Los efectivos se presentaron en el lugar y, mediante técnicas adecuadas, inmovilizaron y evacuaron a la mujer en una tabla raquis durante unos 40 minutos. La lesionada fue trasladada en una ambulancia al hospital de Unquillo, donde le diagnosticaron una fractura de fémur.