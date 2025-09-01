Una mujer de 82 años fue rescatada por personal del DUAR tras caer a un pozo socavado de 9 metros en el frente de su casa, en barrio Poeta Lugones, al norte de la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió el domingo al mediodía en César Carrizo al 2500.

Desde la Policía de Córdoba informaron que, mediante técnicas adecuadas, se consiguió la extracción de la octogenaria que luego fue trasladada por un servicio de emergencias al Sanatorio Aconcagua con politraumatismos.