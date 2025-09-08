Un hombre de 75 años fue rescatado este lunes en el cerro Champaquí luego de descompensarse durante la subida. Debido al difícil acceso de la zona y la gravedad de su estado, el operativo se realizó por vía aérea con la intervención de la Regional 7 en conjunto con la Secretaría de Riesgo de la provincia.

El adulto mayor, residente de un puesto cercano, recibió la primera asistencia médica en el lugar y, tras la evaluación, se activó el protocolo de rescate aéreo al no ser posible su descenso a pie.

Finalmente, fue trasladado al hospital de Santa Rosa de Calamuchita, donde quedó bajo observación y asistencia médica especializada.

Noticia en desarrollo.