Momentos de angustia y tensión se vivieron esta mañana en el centro de Córdoba, cuando personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía debió rescatar a una persona en situación de calle de adentro de un camión recolector de basura al iniciarse el proceso automático de compactación.

Al parecer, el hombre estaba durmiendo en el interior de un contenedor ubicado en Vélez Sarsfield 1.200, cuando los empleados del servicio de limpieza lo subieron al camión.

Según relataron testigos presenciales del hecho, en el momento en que comenzaba la compactación automática de residuos, el hombre se despertó y comenzó a pedir auxilio a los gritos.

El comisario Claudio Jiménez explicó que, gracias a la rápida intervención del personal de emergencias, el hombre fue retirado con vida, aunque con politraumatismos de consideración, y consideró que lo ocurrido este sábado fue “un verdadero milagro”, ya que “el ciclo de compactación ya había comenzado cuando se escucharon los pedidos de ayuda”.

Además del DUAR, en el lugar trabajó personal del 107, que asistió al herido y lo trasladó al Hospital Misericordia, donde ingresó consciente pero con lesiones múltiples.