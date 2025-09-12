Resultado del 7-S y tendencias hacia octubre en PBA y Córdoba, según las últimas encuestas

El domingo 7 de septiembre, Fuerza Patria (FP) derrotó a La Libertad Avanza (LLA) por un contundente 47,3% a 33,7% en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires (gráfico arriba). La brecha de 13,6 puntos porcentuales (pp) a menos de 50 días de la elección de medio término de octubre en el distrito que pesa 38% del padrón nacional deja el camino cuesta arriba para el oficialismo nacional, que puede aspirar a recortar la diferencia allí, pero difícilmente a revertirla: ya antes del 7-S, la encuesta online que realizó Consultora Delfos en PBA arrojaba una intención de voto de casi 46% para FP vs 40% para LLA, una ventaja de 5,8 pp para el panperonismo (gráfico abajo). Esa ventaja resulta estadísticamente no significativa dado un error muestral de +/-2,4%, pero sugiere una tendencia adversa al sello libertario.

Para más datos, pos 7-S el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires (OPSA/UBA) midió de manera online en PBA y reportó que 94% de los electores piensa repetir su voto por el mismo espacio político que el domingo pasado (gráfico abajo). Dada esa inercia, LLA sólo podría mejorar sus chances competitivas hacia octubre si lograra concretar una concurrencia masiva de electores que presuntamente votaron antes por ese sello y no habrían asistido a las urnas esta vez.

Si la perspectiva hacia octubre para el oficialismo es compleja en el distrito de mayor peso electoral del país, también empeoró en Córdoba, la segunda provincia en importancia por su padrón. Según la última medición presencial realizada en el área metropolitana por Grupo Feedback del 1 al 3 de septiembre, en un mes la intención de voto de LLA cedió 7,4 pp: pasó de 29,6% a 22,2% y quedó en situación de empate técnico (dado el error muestral de +/-2%) con Provincias Unidas, que pasó de 24,8% a 26,5% (gráfico abajo). Eso abre la posibilidad de que LLA también sufra una derrota a nivel local en un distrito que era considerado su bastión.

El informe de Grupo Feedback sugiere que la intención de voto a favor de LLA retrocedió hacia su núcleo duro: el 22,2% que se inclina por el candidato libertario Gonzalo Roca se ubica en el mismo orden de magnitud del 25,3% que responde que su confianza no se vio afectada por el caso Andis, una clara minoría frente al casi 75% cuya confianza sí acusó el impacto del escándalo que involucra al presidente y su entorno (gráfico abajo).

En la misma línea, la última encuesta presencial de Sicchar arrojó casi 24% de intención de voto para LLA vs 33,3% para Provincias Unidas (gráfico abajo). En este caso, la brecha desfavorable de 9,6 pp es aún más difícil de remontar para el sello violeta, más allá del error muestral de +/-5% y de que esta medición se restringe a Córdoba capital.

En síntesis: 1) la tendencia hacia octubre en PBA ya era desfavorable para LLA antes del resultado del domingo pasado, y pos 7-S mantiene una inercia adversa al oficialismo nacional 2) a esa “cancha inclinada” en el distrito de mayor peso a nivel país podría sumarse Córdoba, el segundo de mayor importancia en el padrón: las últimas mediciones locales perfilan que en el área metropolitana y la ciudad capital LLA corre desde atrás, con una intención de voto que perforó el umbral del 30% para situarse más cerca del 20%.